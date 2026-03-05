La Caixa impulsa la investigación en la salud femenina: Retos y avances en la migraña y la endometriosis

La mala salud no está asociada a la esperanza de vida. Aunque las mujeres viven más años que los hombres en general, realmente, los hombres lo hacen mejor. De toda la inversión mundial que se hace, solo el siete por ciento se destina a la investigación, sobre todo, a las dolencias que afectan a la salud femenina. Este déficit se traduce como un infradiagnóstico y tratamientos insuficientes.

Este desequilibrio se acentúa porque casi el 33% del personal investigador es mujer y solo el cinco por ciento de los medicamentos han sido testados adecuadamente durante el embarazo o la lactancia. Si se invierte y se reduce la brecha, se traduce en que cada mujer tendría siete días más de salud adicionales por año.

Desde la Fundación la Caixa, se han hecho tres convocatorias de Investigación e Innovación en Salud. Una de las patologías que se ha investigado ha sido la migraña con la neuróloga Patricia Pozo Rosich, al frente del Migraine Adaptive Brain Center del Hospital Universitario Vall d'Hebron. Esta dolencia es mucho más frecuente en mujeres. Además, la investigadora Analuce Canha ha desarrollado un dispositivo que agiliza el diagnóstico de la endometriosis y ha recibido el apoyo del programa CaixaImpulse. Este proyecto se está trasladando al ámbito clínico e industrial a través de la empresa Gynetools, de la que Rafael Latorre es CEO y coinventor del dispositivo junto a Canha.

Para profundizar en estos retos, el próximo miércoles 11 de marzo la Fundación ”la Caixa” reunirá a los especialistas María Luisa Sánchez Ferrer, Francisco Carmona y Juan García Velasco en el debate online Endometriosis:una enfermedad silenciosa que afecta a una de cada diez mujeres.

Además, desde hace dos años la Caixa ha promovido iniciativas que sitúan la salud femenina en el centro de la investigación e innovación biomédica y contribuye a avanzar hacia una mayor equidad.

Como se ha mencionado antes, la endiometrosis es uno de los ejemplos. Esta es una enfermedad poco conocida, pero con un alto impacto en la vida de los pacientes. Esta se caracteriza por la presencia anómala de glándulas y estroma endometriales fuera del útero, lo cual original una inflamación crónica en la cavidad pélvica y abdominal.

Actualmente, más de 190 millones de mujeres de todo el mundo están afectadas con esta enfermedad. Hasta hace muy poco, no se llegaba a la raíz del problema y se camuflaba en un dolor normal de menstruación, acabando diagnosticándose de ocho a 10 años después.

Hasta ahora la biopsia ha sido el procedimiento estándar para identificar estas enfermedades, pero presenta limitaciones importantes. "Muchas veces provoca dolor y el tejido que se recoge no es suficiente para lograr un diagnóstico preciso", explica la investigadora Analuce Canha. Además, explica que todo eso retrasa el diagnóstico.

Como alternativa menos invasiva y más informativa, se planteó este sistema. "El útero produce fluido uterino, que nos aporta mucha información sobre su estado. Nuestro equipo desarrolló un catéter para recoger muestras de este fluido uterino de forma mínimamente invasiva", señala Canha.

Los primeros protótípos del catéter se hicieron en impresión 3D en colaboración con la Universidad de Murcia y en la actualidad se están fabricando de manera industrial con la ayuda de Eurecat e Innovamed.

Otro de los proyectos centrados en el endometrio es aquel que está a cargo de la investigadora Laura Costas, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Trabaja en una técnica pionera para diagnosticar el cáncer de endometrio a través de una sola muestra de orina.