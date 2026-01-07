La carga emocional de las mujeres en los preparativos de Navidad y cómo volver a conectar en enero

Ha pasado la Navidad y nos encontramos en una semana de volver a conectar con la rutina. Las mujeres, normalmente, durante los días festivos son las que asumen el rol protagonista en los preparativos de las distintas comidas y cenas familiares y con amigos. Ahora es el momento de encontrar una solución para que esos excesos les pase factura y, mirando al futuro, cómo distribuir las tareas para que todos los miembros de la familia; desde los hijos hasta los padres participen.

La psicóloga María Jesús Rodríguez Carrero, responsable del grupo psicología y genero de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental explica cómo es la carga mental que sufren en la época navideña y por qué en la mayoría de las ocasiones cuesta tanto pedir ayuda a otros miembros de la familia.

¿Cómo se manifiesta la carga mental durante la época navideña en las mujeres y qué consecuencias tiene en su salud mental/emocional?

Primero de todo definir y describir de qué hablamos cuando nos referimos a “carga mental”. Desde la psicología social y desde los estudios feministas se desarrolló este término para describir el trabajo invisible de planificación, organización y gestión emocional en la vida cotidiana. La Navidad es una época que se asocia a la celebración, al encuentro familiar. Todo ello requiere, además de la gestión de los momentos y las situaciones en sí, de una serie de tareas de planificación, de anticipar necesidades y sostener tradiciones que han sido asignadas al género femenino, es decir a las mujeres. A ello se suma la expectativa de mantener un clima afectivo positivo, lo que supone un importante trabajo de regulación emocional. La mujer tiene el compromiso y el mandato de que todo funcione.

Esta “carga mental” que como decía se intensifica en las fiestas por tareas añadidas como la planificación de las comidas, la coordinación de encuentros familiares o la compra de regalos, hace que se convierta en una situación de estrés mantenida que va a contribuir a la aparición o a la intensificación de síntomas como el agotamiento emocional, irritabilidad o síntomas de ansiedad, especialmente si nos encontramos con familias en donde no se da una corresponsabilidad efectiva.

¿Puede generar ansiedad, agotamiento o culpa no cumplir con las expectativas navideñas?

Sí y además se da de forma más común de lo que podemos anticipar. La ansiedad tal y como indicas se puede asociar a al miedo a decepcionar o a no llegar a todo lo planificado o previsto. Este estrés continuado durante semanas, este “ritmo alto” sería el causante del agotamiento. Existe todavía una feminización de la tradición navideña que espera que las mujeres cuiden, organice, decoren y además disfruten, expectativas irreales que pueden generar fuertes sentimientos de culpa y de frustración al no conseguir cumplir con las Navidades “perfectas”.

¿Por qué a veces cuesta delegar o pedir ayuda?

La persistencia de los roles de género hace que todavía muchas mujeres se les enseñe que cuidar, organizar, ser buena madre, hija o incluso anfitriona y que estas creencias formen parte de su responsabilidad e incluso que definan buena parte de la identidad de estas mujeres. No podemos verlo como una dificultad individual, sino como un aprendizaje social que genera y perpetúa estos mandatos de género que van a dificultar el delegar. Si además nos encontramos con un entorno en el que no hay corresponsabilidad efectiva éste tenderá a invisibilizar o minimizar la carga.

¿Qué papel deberían tener otros miembros de la familia para reducir esta carga?

Esta situación cambia si existe corresponsabilidad. Esta supone abandonar la idea de “ayuda” y asumir la responsabilidad compartida y equitativa no sólo de la ejecución de las tareas sino de su planificación de la toma de decisiones e, incluso, de la gestión emocional derivada de las mismas.