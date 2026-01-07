"Se puede dar en personas jóvenes sin problemas cardíacos previos": Así es el síndrome del corazón festivo

Volvemos a la rutina después del exceso durante la Navidad y llegan los primeros chequeos médicos del año. Uno de los problemas que suele aparecer y está ligado al consumo del alcohol es el síndrome del corazón festivo o Holiday Heart Syndrome en inglés. Se trata de una alteración en el ritmo cardíaco que suele aparecer tras el consumo elevado del alcohol. "Se da incluso en personas jóvenes sin problemas cardíacos previos" según indica el doctor de Cinfasalud en su cuenta de redes sociales.

Tras consumir alcohol en exceso, el corazón no late de forma regular y coordinada. Sus principales síntomas pueden generar pulso irregular, palpitaciones, fatiga, mareos e, incluso, dificultad para respirar. No obstante, a veces no provoca síntomas. Suele ser una arritmia transitoria que no suele durar más de 24 horas, pero no por eso hay que ignorarla. Su aparición debe hacernos reflexionar. Porque aunque tengas un corazón sano, los excesos también pueden pasarte factura. La mejor prevención, evitar o moderar el consumo de alcohol.

Fue descrito por primera vez en la década de 1970 y recibe su nombre porque suele manifestarse durante períodos festivos, como celebraciones, vacaciones o fines de semana largos, cuando aumenta la ingesta de bebidas alcohólicas.

La característica principal de este síndrome es la aparición de arritmias cardíacas, siendo la más común la fibrilación auricular. Esta arritmia provoca que el corazón lata de manera irregular y, en algunos casos, más rápido de lo normal.

El mecanismo por el cual el alcohol desencadena este trastorno es complejo. El consumo excesivo de alcohol afecta el sistema nervioso autónomo, altera los niveles de electrolitos como el potasio y el magnesio, y ejerce un efecto tóxico directo sobre el músculo cardíaco. Además, el alcohol puede causar deshidratación y aumentar la liberación de hormonas del estrés, factores que favorecen la aparición de arritmias. Aunque suele asociarse a episodios de ingesta aguda y elevada, también puede presentarse en personas que mantienen un consumo crónico de alcohol.

Afortunadamente, en muchos casos el síndrome del corazón festivo es reversible. Las arritmias suelen desaparecer espontáneamente al suspender el consumo de alcohol y tras un período de reposo e hidratación adecuada. Sin embargo, no debe subestimarse, ya que la fibrilación auricular puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones si no se controla adecuadamente. Por ello, ante síntomas persistentes o intensos, es fundamental buscar atención médica.

La prevención del síndrome del corazón festivo se basa principalmente en hábitos de vida saludables. La medida más importante es moderar el consumo de alcohol o evitarlo por completo, especialmente en personas que ya han presentado episodios de arritmias. Mantener una buena hidratación, evitar el consumo excesivo de cafeína y otras sustancias estimulantes, y procurar un descanso adecuado también ayudan a reducir el riesgo.

Asimismo, es recomendable llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y minerales esenciales, y realizar actividad física de forma regular. Las personas con antecedentes cardíacos, hipertensión, diabetes u otras enfermedades crónicas deben ser especialmente cuidadosas y seguir las indicaciones de su médico. El control periódico de la salud cardiovascular permite detectar factores de riesgo y actuar de manera temprana.

Referencias bibliográficas:

Vídeo sobre la explicación del síndrome del corazón festivo y por qué suele aparecer después de las fiestas: https://www.tiktok.com/@cinfasalud/video/7580068452283583766