"Tu energía de la mañana depende del aire de tu dormitorio", explica esta farmacéutica

Siempre asociamos un mal despertar a la falta de sueño. Sin embargo, no se trata de las horas que dormimos - que también son muy importantes- sino la ventilación de la habitación y la renovación del aire para reducir la carga invisible que se acumula mientras dormimos. Durante la noche, normalmente esa es la franja horaria en la que se duerme, el aire de la sala se va acumulando llenando la habitación de dióxido de carbono. Estos compuestos los desprenden también muebles y textiles junto a partículas acumuladas de humedad y otros residuos.

Evidentemente, esto no duele ni tampoco nos despertará, pero si influirá en como nos despertemos cada mañana. El cuerpo, a su vez, recibe menos oxígeno y el sistema nervioso se vuelve más reactivo, apareciendo una sensación de pesadez nada más abrir los ojos, según explica la farmacéutica Ingrid. Con respecto a la mente, esa se nota más lenta, con menos claridad y más irritable durante la mañana.

Cómo ventilar una habitación

Siempre asociamos ventilar con abrir un poco la ventana, pero la farmacéutica Ingrid aclara en sus redes sociales que no es así. Es mejor, al levantarnos, abrir dos puntos opuestos de la casa durante unos minutos. Se trata de un pequeño gesto que crea una corriente cruzada y renueva el aire por completo. No será necesario tener las ventanas abiertas durante mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que hacerlo cuando nos levantamos? Es una fantástica opción porque es cuando más CO₂ se acumula en la sala y por la necesidad del cuerpo de buscar un aire más limpio.

Ahora mismo las temperaturas son muy bajas, pero también es conveniente hacerlo. Tan solo cinco o diez minutos serán suficientes para cambiar por completo la calidad del aire. Se trata de una forma simple que también nos mantendrá con un mejor estado de ánimo en las primeras horas del día.

Beneficios respiratorios

Tener la habitación donde hemos dormido ventilada cuenta con muchos beneficios, sobre todo, respiratorios. Respirar aire renovado ayuda a reducir la sensación de congestión, la sequedad en las vías respiratorias y la aparición de dolores de cabeza o fatiga matinal. Además, una ventilación adecuada disminuye la concentración de alérgenos, como ácaros y esporas de moho, lo que resulta especialmente positivo para personas con alergias o asma.

Renovar el aire también contribuye a regular la humedad del hogar. Esto previene la formación de moho y bacterias, que pueden afectar negativamente a la salud y a la estructura de la vivienda. Asimismo, un ambiente más limpio y oxigenado favorece la concentración, el estado de ánimo y la sensación de energía al empezar el día como hemos mencionado anteriormente.

Relación entre virus en invierno y falta de ventilación

Durante los meses fríos, las personas tienden a pasar más tiempo en interiores y a mantener ventanas y puertas cerradas para conservar el calor. Esto reduce la renovación del aire y favorece la acumulación de partículas en suspensión, incluidos virus respiratorios.

Muchos virus, como los responsables de resfriados y gripe, se transmiten principalmente a través de aerosoles y gotitas respiratorias que se liberan al hablar, toser o respirar. En espacios mal ventilados, estas partículas permanecen más tiempo en el aire, aumentando la probabilidad de inhalarlas y, por tanto, de contagio. Una ventilación deficiente también eleva la concentración de dióxido de carbono, lo que indica que el aire ha sido respirado por varias personas sin renovarse adecuadamente.

Además, en invierno el aire interior suele ser más seco debido al uso de calefacción, lo que puede resecar las mucosas respiratorias y disminuir sus defensas naturales frente a los virus. Esto facilita que las infecciones se establezcan con mayor facilidad.

Por el contrario, ventilar la vivienda de forma regular, incluso en invierno y durante pocos minutos, ayuda a diluir la concentración de virus en el aire, reduce el riesgo de transmisión y mejora la calidad del ambiente interior. Por ello, una buena ventilación es una medida preventiva clave para la salud respiratoria en los meses invernales.

Referencias bibliográficas:

Vídeo sobre la explicación de una farmacéutica y la relación entre tu energía por la mañana y el aire del dormitorio: https://www.tiktok.com/@ingridsaludintegrativa/video/7591431839177395478