Este médico explica qué pasaría si comes cuatro huevos al día

Existen muchos mitos sobre algunos alimentos. El huevo es uno de ellos. Muchas personas dicen que resulta perjudicial para la salud y otras, sin embargo, comentan que todo lo contrario, que realmente cuentan con más beneficios. El doctor David Cespedes explica qué pasaría sobre si tomamos cuatro diariamente.

El huevo es una gran fuente de proteína y se diferencia de otras porque la mayor parte de esas proteínas provienen del músculo del animal o del pescado. En el huevo, esto es distinto, ya que este es un prepollo que contiene todos los bloques en construcción necesarios para ser muy complejo. Este tiene la proteína con mayor valor biológico, así que se absorbe mucho mejor que en otros alimentos.

La clara aporta muchos beneficios porque tiene un efecto antimicrobiano y cuenta con los aminoácidos esenciales junto con la protección inmunológica. Por su parte, la yema está cargada de colina que es clave para producir acetilcolina que es un neurotransmisor fundamental para el cerebro y ayuda a la prevención del hígado graso. Otro de los factores que contiene son los poderosos antioxidantes como son la luteína y la zeaxantina que protege los ojos frente a la degeneración macular y las cataratas.

En cuanto al colesterol, un desajuste que preocupa mucho a la población, no se ha comprobado evidencia científica que demuestre que lo suba o que perjudique la salud cardiovascular, según explica el médico David Céspedes. Por ello, comer cuatro huevos al día no resulta perjudicial en la actualidad.

Seis recetas fáciles y saludables con huevo

La primera receta es el huevo al horno con verduras. Para prepararlo, se colocan verduras como calabacín, espinaca y tomate picados en un recipiente apto para horno, se añade un huevo encima y se hornea durante unos 10 a 15 minutos. Esta receta es saludable porque combina proteínas de alta calidad con verduras ricas en vitaminas y fibra, además de no necesitar aceite en exceso.

La segunda receta es el huevo relleno de aguacate y yogur. Se cuecen los huevos, se parten por la mitad y se mezcla la yema con aguacate triturado y un poco de yogur natural. Luego se rellena la clara con esta mezcla. Es una opción fresca y nutritiva, rica en grasas saludables y proteínas, ideal como merienda.

La tercera receta es la crepe de huevo y avena. Solo se necesita batir un huevo con dos cucharadas de avena y cocinar la mezcla en una sartén. Se puede rellenar con verduras o queso bajo en grasa. Esta receta es sencilla y aporta energía, proteínas y fibra, siendo una buena alternativa al pan tradicional.

La cuarta receta es el huevo pochado sobre boniato. Para hacerla, se cuece o asa un boniato en rodajas y se coloca encima un huevo pochado. Se puede añadir un poco de pimienta o hierbas aromáticas. Esta receta es saludable porque combina proteínas con carbohidratos complejos, que aportan energía de forma equilibrada.

La quinta receta es la ensalada tibia de huevo y lentejas. Se mezclan lentejas cocidas con verduras como zanahoria rallada y cebolla morada, y se añade un huevo duro troceado. Se aliña con limón y un poco de aceite de oliva. Es un plato completo, rico en proteínas vegetales y animales, además de ser muy saciante.

La sexta receta es el revuelto de huevo con champiñones y cúrcuma. Primero se saltean los champiñones en una sartén y se añade el huevo batido junto con una pizca de cúrcuma. Es una receta rápida y diferente, con un sabor suave y propiedades antiinflamatorias gracias a la cúrcuma.

