¿Cuáles son los mejores tipos de magnesio para dormir?: Estos son los beneficios que aportan en el sueño

Muchas personas complementan la alimentacion con suplementos. Uno de los que usan con frecuencia es el magnesio y es, por ello, que es objeto de estudio y con normalidad salen muchas investigaciones recalcando los pros y los contras de tomarlo. En esta ocasión, la médica y divulgadora Isabel Viña confirma cuáles de todos ellos es mejor para dormir.

Cuántos tipos de suplemento de magnesio existen

El magnesio es un mineral esencial para numerosas funciones del organismo, como la producción de energía, la función muscular y nerviosa, la salud ósea y la regulación del estado de ánimo. Debido a que su absorción depende en gran medida de la forma química en la que se presenta, existen varios tipos de suplementos de magnesio diseñados para distintas necesidades y niveles de tolerancia digestiva. A continuación se describen los principales tipos y sus características más relevantes.

Uno de los más conocidos es el óxido de magnesio, una forma muy común en suplementos generales y antiácidos. Su concentración de magnesio elemental es alta, pero su absorción es relativamente baja, por lo que se utiliza sobre todo para tratar el estreñimiento ocasional. Sin embargo, no siempre es la opción más adecuada si se busca incrementar los niveles de magnesio en sangre de manera eficiente.

Otra forma popular es el citrato de magnesio, que combina magnesio con ácido cítrico. Esta presentación tiene mejor biodisponibilidad que el óxido y suele ser más suave para el estómago, aunque puede tener un ligero efecto laxante. Por ello, se recomienda para personas con tendencia al estreñimiento o que necesiten una absorción equilibrada sin causar molestias digestivas significativas.

El glicinato de magnesio —o bisglicinato— es uno de los más valorados por su alta absorción y excelente tolerancia gastrointestinal. Se trata de un quelato, es decir, el magnesio está unido a la glicina, un aminoácido que facilita su entrada en las células. Por ello, es ideal para quienes buscan mejorar la calidad del sueño, reducir el estrés o aliviar la tensión muscular, ya que la glicina tiene un efecto calmante en el sistema nervioso.

El malato de magnesio combina magnesio con ácido málico, un compuesto involucrado en la producción de energía celular. Esta forma se recomienda con frecuencia para personas que sufren fatiga crónica o dolor muscular, ya que participa en el ciclo de Krebs, una vía fundamental para generar energía en el organismo. Además, su biodisponibilidad es alta y suele ser bien tolerado por la mayoría de las personas.

Por otro lado, el taurato de magnesio une el mineral con taurina, un aminoácido relacionado con la salud cardiovascular. Esta combinación puede ayudar a regular la presión arterial y apoyar la función del corazón, por lo que es apreciada entre quienes buscan beneficios cardiovasculares específicos. Asimismo, la taurina tiene propiedades relajantes, lo que convierte a esta forma en una opción interesante para manejar el estrés.

El treonato de magnesio es una de las formas más recientes e innovadoras. Destaca por su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, lo que la convierte en una forma especialmente útil para mejorar la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas. Aunque suele ser más costosa, sus beneficios potenciales sobre la salud cerebral lo han vuelto muy popular.

Cuáles son los mejores para dormir

El magnesio bisglicinado o malato se absorben mejor y son perfectos para producir melatonina. Además, la glicina y el acido málico tienen efectos relajantes. La primera a nivel cerebral y el segundo a nivel muscular. Estas pueden ser combinadas y proporcionan la adecuada relajación corporal y mental.

