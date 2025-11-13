¿Cómo controlar el apetito?: "Empieza tus comidas por la ensalada", según indica esta médica experta en metabolismo

Muchas personas no pueden controlar el apetito y toman medidas equivocadas. Sin embargo, la médica experta en metabolismo da los trucos para que podamos dominarlo y nuestro cuerpo se sienta mucho mejor. Son ejercicios fáciles que se pueden llevar a cabo sin comprometer a la rutina.

En primer lugar, el consumo de fibra y de proteína. Hay ciertos alimentos que cuentan con estos dos elementos al mismo tiempo y, por lo tanto, nos llevará a aumentar la saciedad. Estos son las lentejas, los garbanzos, los altramuces, los guisantes, las adamame y la levadura nutricional.

Además, según índica la médica, todas las comidas se deben empezar por la ensalada. Esto se debe a que la propia fibra y el proceso de masticación de la ensalada incrementa las señales que van al cerebro y, por lo tanto, indican saciedad.

Por último, existen determinadas circunstancias en las que muchos complementos nos pueden ayudar junto con un estilo de vida saludable. Entre ellos, se encuentran el extracto de azafrán estandarizado por crocinas, los galactomananos, la verbena de limón, la flor de hibisco y otros complementos de fibra.

Estos son los alimentos que favorecen el apetito

Es una señal natural del cuerpo que indica la necesidad de ingerir alimentos para obtener energía y nutrientes. Sin embargo, en algunas circunstancias —como enfermedades, tratamientos médicos, estrés o simplemente falta de hábitos alimenticios adecuados— el apetito puede disminuir. En estos casos, ciertos alimentos pueden ayudar a estimularlo de manera saludable, favoreciendo el deseo de comer y contribuyendo a una mejor nutrición.

Uno de los grupos más efectivos para estimular el apetito son los alimentos ricos en especias y condimentos naturales. Ingredientes como el jengibre, la pimienta negra, la canela, el ajo o la cúrcuma activan las papilas gustativas y estimulan la secreción de jugos gástricos, lo que mejora la digestión y provoca hambre. Las comidas ligeramente picantes también pueden aumentar la circulación sanguínea y hacer que el cuerpo perciba una mayor necesidad de alimento.

Las frutas ácidas y frescas también son excelentes para abrir el apetito. Frutas como la naranja, el limón, la piña o el kiwi contienen ácidos naturales que estimulan las glándulas salivales y preparan el sistema digestivo para recibir comida. Además, su aroma y sabor refrescante resultan atractivos, especialmente para quienes han perdido el interés por comer. El jugo de limón o una pequeña porción de fruta antes de las comidas puede ser una estrategia eficaz para despertar el apetito.

Otro grupo importante son los alimentos amargos y verdes, como la rúcula, el berro, la escarola o el diente de león. Estos vegetales contienen compuestos que favorecen la producción de bilis y enzimas digestivas, esenciales para el proceso de digestión. Por eso, consumir una pequeña ensalada de hojas verdes antes del plato principal puede ayudar a activar el apetito de forma natural.

Los carbohidratos complejos también pueden tener un papel indirecto en la estimulación del apetito. Alimentos como el pan integral, la avena o el arroz proporcionan energía sostenida y ayudan a mantener un equilibrio en los niveles de azúcar en la sangre. Cuando estos niveles son estables, el cuerpo regula mejor las señales de hambre y saciedad, evitando la pérdida de apetito por desbalances energéticos.

Asimismo, los alimentos proteicos ligeros, como los huevos, el yogur o el pescado blanco, contribuyen a mantener un metabolismo activo. El cuerpo necesita energía para digerir las proteínas, lo que incrementa la sensación de hambre al cabo de unas horas. Además, su textura suave y su fácil digestión los hacen adecuados para personas con bajo apetito.

Por último, no debe olvidarse la importancia de la presentación y el aroma de los alimentos. Platos coloridos, bien sazonados y con aromas agradables estimulan el apetito a través de los sentidos. A veces, el simple olor de una comida recién preparada puede activar el deseo de comer antes incluso de probarla.

