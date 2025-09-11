Si tienes algunas de estas tres enfermedades, el jengibre podría no ser tan bueno: "Es un superalimento, pero aumenta el riesgo de sangrado"

Uno de los superalimentos que más importancia ha ganado en los últimos años en la alimentación es el jengibre que desde la antigüedad se ha utilizado tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Su aroma picante y fresco lo convierte en un ingrediente popular en infusiones, guisos, postres e incluso batidos. Sin embargo, más allá de su sabor, el jengibre contiene compuestos bioactivos, como el gingerol, que le confieren propiedades beneficiosas para la salud. La doctora Katia Garza expone que si se padece una de estas tres enfermedades, este alimento no resulta tan efectivo: "Cuenta con beneficios increíbles desde cura un simple resfriado hasta prevenir y mejorar síntomas de la diabetes o problemas cardiovasculares, sin embargo, si presentas problemas de coagulación, cálculos en la vesícula biliar y arritmias cardíacas se debe evitar o reducir su consumo".

Principales beneficios del jengibre

Aunque se debe evitar en algunas ocasiones o reducir al máximo su consumo, es cierto que este alimento cuenta con muchos beneficios que pueden prevenir otras enfermedades o dolencias. Por ejemplo, cuenta con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Se debe a la presencia de gingerol que ayuda a reducir molestias en personas con artritis, dolor muscular o inflamaciones crónicas. Consumir té de jengibre después del ejercicio también puede aliviar el dolor post-entrenamiento.

Si tienes muchas náuseas, puede aliviarte, siempre que no se abuse. Es uno de los remedios naturales más efectivos. Se utiliza, sobre todo, en el embarazo, mareos por movimiento y malestar tras tratamientos médicos como la quimioterapia. Además, mejora la digestión, ya que favorece la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas, lo que reduce síntomas como la hinchazón, los gases o la indigestión. Además, estimula el vaciamiento del estómago, útil en personas con digestión lenta.

Supone un refuerzo para el sistema inmunitario porque contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y fortalecen las defensas del organismo. Es común consumirlo en infusiones durante el invierno para prevenir resfriados y gripes. Otra de las virtudes con la que cuenta este ingrediente es que regula la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que beneficia a personas con riesgo de diabetes tipo 2.

Puede contribuir a reducir el colesterol LDL, mejorar la circulación sanguínea y disminuir la presión arterial. Estos efectos reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. Este complemento también ha mostrado efectos contra bacterias y virus, lo que lo convierte en un complemento interesante en la prevención de infecciones. Por último, aumenta ligeramente la temperatura corporal, acelerando el metabolismo y favoreciendo la quema de calorías. Por ello, a menudo se incluye en dietas para la pérdida de peso.

Posibles desventajas y efectos secundarios del jengibre

Aunque sus beneficios son amplios, no siempre es recomendable consumirlo sin medida. Esto es lo que indica la doctora y debemos informarnos muy bien antes de consumirlo. Si se produce un exceso en su ingesta provocará daños en el digestivo como la acidez estomacal, diarrea o molestias abdominales. Además, tiene un efecto anticoagulante leve. Esto significa que puede aumentar el riesgo de sangrado en personas que toman medicamentos como la warfarina, la aspirina o el clopidogrel.

Cuando se prueba algún complemento, siempre se tiene que observar si produce un efecto contraproducente con la medicación. En este caso, interfieren con fármacos para la hipertensión, la diabetes o tratamientos que afectan al hígado. También, la doctora avisa de que es contraproducente con la presión arterial. Las personas con tendencia a la hipotensión pueden experimentar mareos o debilidad si consumen mucho jengibre.

Formas de consumo

El jengibre puede tomarse de diferentes maneras, lo que influye en sus efectos:

Fresco : rallado o en rodajas para cocinar o infusionar.

: rallado o en rodajas para cocinar o infusionar. Seco en polvo : ideal como condimento en repostería o bebidas.

: ideal como condimento en repostería o bebidas. Infusiones : muy popular para aliviar resfriados y malestar digestivo.

: muy popular para aliviar resfriados y malestar digestivo. Caramelos y galletas : usados como remedio casero para el mareo.

: usados como remedio casero para el mareo. Suplementos en cápsulas: utilizados en tratamientos específicos, aunque deben consumirse bajo supervisión médica.

Dosis recomendada

No existe una dosis única para todos, pero la mayoría de estudios sugieren que entre 2 y 4 gramos al día de jengibre fresco son seguros y suficientes para obtener beneficios. En suplementos, la dosis puede variar, pero no debería superar los 1000 mg dos veces al día, salvo indicación médica.

