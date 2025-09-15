Cuatro consejos para mejorar la salud intestinal: "Tienen efectos antiinflamatorios positivos"

Tener una buena salud intestinal porque está relacionada con la del cuerpo en general. Así que es primordial seguir una alimentación saludable y evitar aquellos alimentos que no benefician al metabolismo. La médico Isabel Viña ha compartido en sus redes sociales cuatro consejos que mejorarán la salud del intestino y, además, está conectado con el colesterol y la ayuda a la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Aunque no se muestren problemas visibles, te ayudarán para prevenir enfermedades futuras.

La importancia de la salud intestinal

Se refiere al buen funcionamiento del sistema digestivo, en especial de los intestinos, donde habitan billones de microorganismos conocidos como microbiota intestinal. Este ecosistema cumple funciones esenciales: ayuda a digerir los alimentos, produce vitaminas, regula el sistema inmunológico y protege contra microorganismos dañinos.

Cuando la microbiota se encuentra en equilibrio, favorece la absorción adecuada de nutrientes y contribuye al bienestar físico y mental. Por el contrario, los desequilibrios (disbiosis) pueden estar relacionados con problemas digestivos como el estreñimiento, la diarrea, el síndrome de intestino irritable e incluso con enfermedades metabólicas y autoinmunes.

Factores que influyen en la salud intestinal

Alimentación : Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos fermentados (como yogur, kéfir o chucrut) aporta fibra y probióticos que nutren la microbiota.

: Una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y alimentos fermentados (como yogur, kéfir o chucrut) aporta fibra y probióticos que nutren la microbiota. Hidratación : Beber suficiente agua favorece el tránsito intestinal.

: Beber suficiente agua favorece el tránsito intestinal. Ejercicio : La actividad física regular mejora la motilidad intestinal y reduce la inflamación.

: La actividad física regular mejora la motilidad intestinal y reduce la inflamación. Estrés y sueño : El intestino y el cerebro están conectados; altos niveles de estrés o un mal descanso pueden alterar el equilibrio de la microbiota.

: El intestino y el cerebro están conectados; altos niveles de estrés o un mal descanso pueden alterar el equilibrio de la microbiota. Uso de antibióticos: Si bien son necesarios en algunos casos, su consumo frecuente puede dañar la flora intestinal.

Consejos para mejorar la salud intestinal

Incrementar el consumo de fibra, tanto soluble prebiótica como insoluble. La primera va a ayudar a que la microbiota tenga el alimento necesario para estar fuertes y protegernos frente a infecciones y contra la propia barrera intestinal. Además, van a producir metabolitos que luego entrarán en sangre y tienen efectos antiinflamatorios positivos. Ayudan a modular el exceso de colesterol y ayudan a mejorar el metabolismo de la insulina.

La fibra insoluble van a permitirnos regular el tránsito que es fundamental para eliminar toxinas para que no se acumulen en el colón. Por otro lado, también se tendrían que incrementar el consumo de compuestos fenólicos como el café, el té, especias como cúrcuma o frutas como arándanos, moras, grosellas, cerezas o, incluso, granadas. También, se debería evitar el consumo de alcohol porque es un metabolito tóxico directo que actúa sobre las células de la barrera intestinal afectando a su integridad y favoreciendo el exceso de permeabilidad intestinal.

Algunos complementos también pueden ayudar como la glutamina, el Zinc L-carnosina, la vitamina D, la cúrcuma, la quercitina y ciertas cepas probióticos. El consumo de cada uno de ellos sería: glutamina 20g aproximadamente ( muchos complementos contienen este aminoácido, pero no las cantidades adecuadas que ha demostrado mejorar la salud intestinal al reparar la integridad de la misma), zinc L- carnosina ( no es lo mismo que zinc normal y pro eso su cantidad suelen ser 50-75 mge zinc L-carnosina), quercetina y cúrcuma aprox 500mg, cepas probióticos como L. Rhamnosus GG, acidophilus ATCC55730, L. Reuteri DSM 17938

