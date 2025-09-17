¿Por qué discutimos siempre por lo mismo? Un psicólogo da en el clavo para romper el círculo

Hay ciertos patrones que se repiten en todas las parejas. Aunque se puedan considerar hechos aislados, realmente, la ciencia recoge que es algo bastante común. Uno de ellos es discutir siempre por los mismos motivos. Evidentemente, en cada relación estos serán diferentes, dependiendo de la importancia que le den a cada tema. Además, las distintas generaciones tienen gustos, comportamientos y opiniones diversas. El psicólogo Diego Veramendi explica por qué ocurre esto e, incluso, le pone un nombre: "Es una conducta reforzada y no aparece de la nada, sino porque cumple una función dentro de la relación. Un ejemplo muy fácil es que pides que saque la basura, no lo hace, vuelves a pedirlo y ahí es cuando se discute. El resultado es que el tema se habla, se resuelve, pero a gritos. Ese intercambio se convierte en un patrón".

Por qué se discute por el mismo motivo

La pareja puede caer en un bucle del que es difícil salir. Las mismas discusiones no son un hecho aislado, sino un patrón que se repite, no por diversión, sino porque se trata de un problema de fondo que no ha sido resuelto. De hecho, son necesidades emocionales no atendidas, expectativas poco claras o incluso diferencias en los valores. Una de las más comunes son la distribución de las distintas tareas que se dan en casa. Una pelea que puede ser por lavar los platos o sacar la basura, realmente esconde un sentimiento detrás. La repetición de este comportamiento, en la mayoría de ocasiones, se origina por una falta de comunicación. Además, se eligen frases que no son las más adecuadas y el resultado es un mensaje en el que se reprocha a la pareja.

Como resultado, la pareja experimenta un desgaste emocional. Cada vez que el conflicto reaparece, las emociones acumuladas de discusiones anteriores resurgen con más fuerza. Esto provoca que las peleas no solo se basen en el problema actual, sino también en la frustración acumulada de no haberlo resuelto en el pasado. La persona que siente que sus necesidades no son escuchadas puede empezar a experimentar resentimiento, tristeza o desesperanza. Por otro lado, quien se siente constantemente acusado o criticado puede responder con una respuesta defensiva, enojo o incluso desconexión emocional. La consecuencia es que poco a poco la relación se llena de tensiones y se reduce el espacio para la ternura, la empatía y el disfrute.

Además, cuando la pareja percibe que siempre discute por lo mismo, aparece la sensación de estancamiento: la idea de que nada cambia, de que hablar no sirve y de que el vínculo está atrapado en un círculo sin salida. Este sentimiento puede llevar a ambos a distanciarse o, en casos extremos, a cuestionar la viabilidad de la relación.

Cómo romper el ciclo

Salir del círculo de discutir siempre por lo mismo requiere compromiso, autocrítica y disposición al cambio por parte de ambos. No se trata de evitar las discusiones, sino de aprender a transformarlas en diálogos constructivos.

Identificar el problema real. Cambiar la forma de comunicar. Practicar la escucha activa. Buscar acuerdos realistas. No acumular resentimiento. Terapia de pareja si es necesario.

La importancia de la autocrítica y la empatía

Muchas veces, en medio de las discusiones repetitivas, cada miembro de la pareja se enfoca en señalar lo que el otro hace mal, olvidando mirar hacia adentro. Sin embargo, romper el ciclo también requiere autocrítica: reconocer la propia participación en el conflicto y asumir responsabilidad por los propios actos. La disposición a cambiar no solo debe pedirse al otro, también debe practicarse uno mismo.

La empatía juega un papel fundamental. Tratar de comprender cómo se siente la otra persona, aunque no se comparta su visión, ayuda a suavizar la tensión. Preguntarse: “¿Qué necesita realmente mi pareja? ¿Cómo puedo ayudar a que se sienta mejor?” abre caminos para soluciones más constructivas.

