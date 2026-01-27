Un estudio revela cuáles son los mejores meses para adoptar hábitos saludables

Con la llegada del nuevo año, también lo han hecho los propósitos. Estos son los que impulsan el principio de un cambio y los hábitos. Sin embargo, un estudio ha demostrado que enero es uno de los meses con buenas intenciones en bienestar tanto personales como en el ámbito empresarial.

Esta investigación se ha realizado el pasado diciembre a 500 trabajadores españoles de distintos sectores y han sido validados por datos reales de comportamiento, mostrando patrones claros que no se pueden olvidar. Por ejemplo, el 22,8% identifica el último mes del año como el percibido con peor energía frente al primero con un 14,6%. Sin embargo, los mejores meses son mayo y septiembre como 19,6% y 13,2% respectivamente. Por consecuencia, las sesiones de terapia aumentan un 22% en invierno, coincidiendo en la época en la que caía la energía y se dispara la necesidad de apoyo profesional.

Otro dato que destaca este estudio es que solo un 10,4% de los empleados que han sido encuestados consideran que enero es el mejor momento para adoptar los nuevos hábitos saludables. Sin embargo, un 37% no piensa lo mismo y prefieren la primavera. Así que se puede ver como los ritmos estacionales también afectan en la energía de las personas. En estos meses hay más horas de luz y, por lo tanto, se puede aprovechar mucho mejor el tiempo. Esto afecta directamente al bienestar, la productividad y la retención de talento en el ámbito laboral.

La investigación ha concluido también la demanda de varios recursos para mejorar la salud en el trabajo. Desde la flexibilidad para cuidarse en el horario laboral, en concreto un 54,2% de los encuestados, un apoyo específico para los problemas concretos, casi la mitad de los encuestados, recursos de salud mental más accesibles durante todo el año, aunque cae un 38% y acceso médico más rápido requerido por un 31,2%.

Una de las problemáticas que se observan en dicho estudio es el absentismo laboral. Este alcanza en España niveles históricos, así que hábitos como moverse más, gestionar el estrés o desconectar son esenciales para prevenir las dos principales causas. Por un lado, el dolor de espalda y, por otro lado, la salud mental. “La salud no se pone en pausa de 9 a 18 horas. Las necesidades físicas y mentales de las personas no esperan al fin de semana o a que lleguen las vacaciones”, afirma Yoann Artus, director general de Alan en España. “No se trata solo de invertir en bienestar, se trata de hacerlo en los momentos del año en que tu equipo puede realmente integrarlo en su día a día”, añade Artus.

Cuáles son los propósitos más populares

Entre los objetivos más populares destaca, en primer lugar, hacer más ejercicio físico. Muchas personas buscan incorporar la actividad física a su rutina diaria, ya sea caminando, practicando algún deporte o asistiendo al gimnasio, con el fin de aumentar su energía, fortalecer el cuerpo y reducir el estrés.

Otro propósito muy común es mejorar la alimentación. Esto incluye consumir más frutas y verduras, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas, así como mantener una hidratación adecuada. Adoptar una dieta equilibrada no solo ayuda a controlar el peso, sino que también mejora el funcionamiento del organismo y favorece la salud a largo plazo.

El cuidado de la salud mental ha ganado gran importancia en los últimos años. Cada vez más personas se proponen dormir mejor, manejar el estrés y dedicar tiempo al descanso y al autocuidado. Prácticas como la meditación, la lectura o simplemente desconectarse de las pantallas forman parte de estos hábitos orientados al equilibrio emocional.