Cómo evitar los golpes de calor: recomendaciones de Sanidad

Nos olvidamos del calor. De un año para otro somos incapaces de que nuestro cuerpo y nuestro cerebro recuerde y se aclimate a las altas temperaturas y claro, todos los veranos sufrimos las primeras olas de calor, el cuerpo agotado, la necesidad constante de beber agua o las ganas de huir a zonas más frías.

Las previsiones para este atípico verano debido al coronavirus alertan de altas temperaturas y ya llevamos, en algunas regiones, más de dos olas de calor. Las personas mayores y los niños son población a la que afecta especialmente el calor, por lo que hay que tomar ciertas precauciones antes de salir de casa. No obstante, el calor nos afecta a todos y el Ministerio de Sanidad es consciente, por eso ha publicado en su página web varias recomendaciones para evitar los golpes de calor.

Mayor esfuerzo

Recuerda el Ministerio de Sanidad que, los días de calor intenso "obligan al cuerpo humano a un esfuerzo de adaptación para mantener la temperatura corporal normal", es decir, se suda más, nuestras venas se dilatan... Y, sobre todo, este esfuerzo se da durante la primera ola de calor, cuando nuestro cuerpo aún no está acostumbrado a las altas temperaturas. También cuando el calor no se va durante varios días o si los días y las noches son calientes o cuando existe mucha humedad y no hay viento.

10 consejos para protegernos

El Ministerio ha publicado en sus redes sociales un cuadro informativo con 10 consejos a seguir de forma clara cuando el calor es intenso. "Para evitar tener problemas de salud asociados a las altas temperaturas sigue estas 10 recomendaciones":

Las medidas son muy sencillas, van desde beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, eso sí, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucarada.

Permanecer en lugares frescos, a la sombra, y si es posible pasar al menos dos horas en algún lugar climatizado. Usar ropa ligera, un sombrero y calzado que transpire nos ayudarán a estar mejor en el exterior.

En casa, es importante bajar las persianas evitando que el sol entre directamente y no abrir las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta. A partir de los 35ºC en el interior de la vivienda, un ventilador solo mueve el aire, no lo enfría. También es importante darse una ducha o un baño fresco.

En la cocina, es mejor hacer comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).

Ojo, niños y mayores

El calor no afecta a todas las personas por igual, hay que tener especial atención con las personas enfermas, los mayores que viven solos, las personas con facultades mentales disminuidas o incapaces de adoptar medidas protectoras sin ayuda (hay que visitarlos para comprobar que están bien).

Asegurarse que los niños de 0 a 4 años beben mucho líquido, visten ropa clara y ligera y nunca se queden solos en automóviles al sol o con las ventanas cerradas.

Las personas que realizan trabajos intensos, en el exterior o actividades deportivas intensas deben reducir su actividad en las horas de máximo calor, protegerse del sol y beber abundantemente bebidas que repongan los líquidos y las sales perdidas por el sudor.