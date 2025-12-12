Fernando Mora, médico psiquiatra: "Cuando un pensamiento se mete en tu cabeza, hay un ejercicio que permite neutralizarlo"

Muchas veces, no nos podemos quitar un pensamiento de la mente y entramos en un bucle del que es muy difícil salir. Desde la psicología, este fenómeno se conoce habitualmente como rumiación, y describe ese proceso en el que una idea, preocupación o imagen vuelve una y otra vez a la mente sin ofrecer una solución real. Lo que hace tan incómodos estos bucles no es solo la repetición, sino la sensación de estar atrapado dentro de nuestra propia cabeza, como si la mente apretara el mismo botón una y otra vez.

Cuando una persona entra en un bucle mental, normalmente está respondiendo a una emoción intensa: ansiedad, miedo, culpa o incluso tristeza. El cerebro intenta resolver algo, pero en lugar de avanzar hacia una conclusión, se queda dando vueltas alrededor del mismo punto. La rumiación funciona casi como un espejismo psicológico: parece que pensar más nos aproximará a una respuesta, pero en realidad nos alejamos de ella, porque el pensamiento se vuelve rígido y repetitivo.

La rumiación también está relacionada con la necesidad de control. Muchas veces, la mente se engancha a un pensamiento porque intenta encontrar una explicación perfecta o un cierre absoluto. Sin embargo, la vida real rara vez ofrece certezas totales, por lo que la búsqueda de esa seguridad puede transformarse en un círculo sin salida. Cuanto más intentamos controlar el pensamiento, más se fija en su lugar, como si se resistiera a ser expulsado.

Otro aspecto importante es el componente emocional. Las emociones intensas actúan como combustible para el pensamiento repetitivo. Si la emoción subyacente no se atiende, el pensamiento seguirá intentando procesarla sin éxito. Es como si la mente nos señalara que hay algo que debemos sentir, no solo analizar.

Salir de un bucle mental no implica pensar menos, sino pensar de otra manera. Técnicas como la atención plena, la observación sin juicio o simplemente cambiar de actividad ayudan a interrumpir el patrón. También es útil reconocer que un pensamiento no es un hecho, sino un evento pasajero en la mente. Cuando logramos ver nuestros pensamientos como nubes que van y vienen, y no como órdenes que debemos obedecer, la repetición pierde parte de su poder.

En última instancia, entrar en bucle con un pensamiento es parte de la experiencia humana. No es señal de debilidad ni de falta de control, sino un mecanismo del cerebro intentando protegernos o entender algo que nos afecta. Comprender cómo funciona ese proceso permite abordarlo con más compasión y con estrategias más saludables, para que la mente recupere su ritmo natural y podamos avanzar sin quedarnos atrapados en la misma idea.

En qué consiste el ejercicio de la otra cara de la moneda

El médico psiquiatra Fernando Mora índica como es la técnica que hará que este pensamiento se neutralice: "Para ponerlo en marcha solo necesitas papel y lápiz y unos minutos". En un folio se dibuja una tabla con dos columnas y cuatro filas. En la primera, se identifica bien la situación que está preocupando. Ya sea un problema en el trabajo, una discusión con alguien, etc.

En la segunda, se escribe con detalle cómo te ha afectado y cómo te estás sintiendo. En la tercera, se reflexiona sobre los posibles beneficios. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Hay algo positivo que pueda sacar de ella? Se debe anotar cualquier respuesta que surja, incluso aunque te parezca poco importante. Y en la cuarta, se escribe una nueva versión de la situación, centrándote en los aspectos positivos y en los posibles beneficios. "Tu cerebro es como un músculo. Cuanto más practiques este ejercicio, más fácil te resultará ver el lado positivo de las cosas", aclara el médico psiquiatra.

