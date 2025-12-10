"El cerebro interpreta la pérdida de una relación sana como una amenaza al propio valor", según explica esta psicóloga

Las rupturas siempre son difíciles y, en esta ocasión, nos encontramos ante una situación compleja. La influencer Fabiana Sevillano confirmaba en un pódcast que se está volviendo más insegura en el ámbito de las relaciones sentimentales. "Me cuesta muchísimo abrirme con la persona con la que estoy; me puedo pegar con un novio y todavía no me he abierto al 100%", afirmaba. En esta conversación decía que le daba miedo porque en un futuro si quería tener pareja y una relación estable, tenía que mostrarse como era tal cual.

Según la psicóloga María González, en psicología se le llama hipervigilancia afectiva. "Tu mente reacciona a cada vínculo como si fuera un riesgo y no como una oportunidad. Por eso Fabiana dice que le cuesta mucho abrirse con sus parejas, no porque no confíe en ella, sino porque sufre una insonancia afectiva". Fabiana quiere un vínculo profundo, pero le da mucho miedo exponerse. Básicamente, su cerebro hace dos cosas opuestas al mismo tiempo. Es decir, busca amor y a la vez huye de él para protegerse.

La figura del influencer Pablo Vera es muy importante, según esta psicóloga. "Fabiana siempre dice que Pablo ha sido la única persona que le ha demostrado que sí que puede ser querida tal y como es. Así que ese vínculo fue tan seguro y sano que activó en la influencer lo que llamamos una memoria relacional positiva".

Básicamente, por primera vez sintió que no tenía que esconder nada para ser suficiente. Cuando una persona tiene una figura de apego seguro y ese vínculo se termina, el cerebro interpreta esa pérdida como una amenaza al propio valor. Como consecuencia aparece un pensamiento muy duro. Saber cuando va a funcionar, si no ha pasado cuando nos han querido bien. Eso activa que se tenga un miedo profundo y, por lo tanto, es casi imposible mantener un vínculo sano.

Cómo explica la psicología la hipervigilancia afectiva

La hipervigilancia afectiva se refiere a un estado de atención excesiva y casi constante hacia las señales emocionales del entorno, especialmente aquellas que pueden interpretarse como amenazas o indicadores de rechazo. Desde la psicología, este fenómeno se explica como un mecanismo aprendido que surge para proteger al individuo, aunque con el tiempo puede volverse desadaptativo. Las teorías del aprendizaje señalan que experiencias tempranas marcadas por inestabilidad emocional, críticas frecuentes o figuras de apego impredecibles pueden entrenar al sistema emocional para mantenerse siempre alerta. En estos casos, el cerebro desarrolla una sensibilidad aumentada a los matices afectivos, interpretando incluso señales neutras como potencialmente negativas.

La psicología cognitiva aporta otra perspectiva, indicando que la hipervigilancia afectiva se mantiene por sesgos atencionales y de interpretación: la persona dirige su atención de manera automática hacia signos de desaprobación y tiende a asumir significados amenazantes. Además, desde la neuropsicología se sabe que la amígdala, implicada en la detección de amenazas, puede mostrar una activación elevada, mientras que las áreas prefrontales responsables de regular las emociones trabajan con menor eficacia.

