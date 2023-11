Mitos sobre la caída del cabello en otoño

Te puedes lavar el pelo todos los días y también te lo puedes cortar. Son algunos de los mitos que rondan en torno a la caída del cabello en otoño, pero esta pérdida es algo completamente normal, incluso perder más de lo habitual, ya que es parte del ciclo de la vida del pelo, el cual se divide en tres fases y una de ellas es que el pelo se cae para dar comienzo a un nuevo ciclo de crecimiento del cabello.

La ducha o en el cepillado es donde más se da cuenta una persona de que se le cae el cabello. Ver una gran cantidad de pelo en el cepillo, a veces, impresiona y es normal que la persona se preocupe y quiera encontrarle una explicación para que se desprenda tanto cabello, por lo que se buscan frases que siempre se han dicho, pero que, con el tiempo, se ha demostrado que no son tan ciertas.

De todas formas, si no hay más de 150 cabellos al día que es lo que se considera una pérdida normal, no hay por qué preocuparse. Aunque sea una caída estacional, también se puede frenar cambiando de hábitos tales como llevar una buena alimentación, alejándote de los factores estresantes y llevar una vida tranquila, entre otras cosas.

Mientras tanto, toma nota de las siguientes frases porque cuando las leas, te darás cuenta de que hay cosas que creías que eran ciertas, pero son más bien falsos mitos sobre las razones que justifican la caída del cabello en otoño:

El cabello se cae más en otoño debido a que las hojas de los árboles caen

Esta es una creencia popular, pero no existe una relación directa entre la caída de las hojas de los árboles y la caída del cabello porque este último es un proceso biológico en el que influyen varios factores, pero no tiene nada que ver con el ciclo de vida de las plantas.

Cortarse el cabello durante el otoño previene su caída

Cortarse el cabello de vez en cuando es bueno para mantenerlo sano, pero no tiene un impacto directo que te dé garantías de que el cabello te va a aguantar más. La caída estacional es un proceso natural y no se puede evitar mediante un corte de pelo.

Usar un sombrero con frecuencia causa la caída del cabello

Usar un sombrero no causa la caída del cabello, a menos que sea demasiado ajustado y cause fricción en el cuero cabelludo. Por otra parte, usar sombrero es bueno porque protege al cabello de los daños que le pueda causar el sol o el viento.

La caída del cabello en otoño es irreversible

La mayoría de las veces, la caída del cabello en otoño es temporal y una vez que se estabiliza el ciclo de crecimiento capilar, vuelve a crecer sin problemas.

Los peinados muy tirantes provocan la caída del pelo

Llevar cada día peinados muy tirantes provoca que el pelo se rompa, pero eso no quiere decir que no se pueda llevar nunca una coleta, una trenza o un recogido. Hay que alternarlo porque el pelo necesita airearse, pero no porque provoque su caída.

El cabello se suele caer más en otoño porque desde que empieza el proceso de la caída, hasta que realmente te das cuenta de que se te cae, pasan más o menos tres meses. En el caso de que sea mucha la pérdida y con bastante asiduidad, puedes visitar al dermatólogo para que evalúe tu caso ya que la caída del cabello en otoño es normal hasta cierto punto.