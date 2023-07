Nueva alerta de la OMS: nuevo brote de meningitis fúngica con víctimas mortales relacionada con intervenciones quirúrgicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una nueva alerta preocupante: un brote de meningitis fúngica ha surgido como consecuencia de una mala práctica intrahospitalaria, una forma específica de meningitis que puede ocurrir como resultado de la exposición a bacterias o microorganismos infecciosos en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Este tipo de meningitis generalmente afecta a personas que están hospitalizadas debido a condiciones médicas graves, procedimientos quirúrgicos o tratamientos invasivos. Estos casos involucraban a mujeres que habían sido sometidas a cirugía con anestesia raquídea en México.

La meningitis fúngica es una infección potencialmente mortal que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. En el entorno clínico puede ocurrir debido a diversas razones, como la colonización de bacterias en el ambiente hospitalario, la transmisión de microorganismos entre pacientes o la contaminación de equipos médicos o procedimientos invasivos.

Detalles del brote

Todo comenzó cuando el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) descubrió cinco casos en mayo en dos instituciones privadas situadas en Matamoros, en la frontera mexicana de Tamaulipas.

Después de realizar pruebas de laboratorio, se determinó que estas pacientes tenían meningitis causada por "hongos patógenos". En respuesta, la Jurisdicción Sanitaria de Tamaulipas ordenó el cierre de estos centros de atención médica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta al respecto y explicó que aunque esta enfermedad es poco común, puede ser mortal y requiere atención médica inmediata.

El brote en concreto ha reportado ya siete víctimas mortales, lo que ha generado una creciente preocupación entre los expertos en salud. La meningitis fúngica es una forma particularmente grave de la enfermedad, ya que los hongos responsables pueden ser altamente agresivos y difíciles de tratar.

Asimismo, según la agencia, en una actualización se informó que los investigadores han identificado a 161 residentes en EE.UU. que podrían correr el riesgo de contraer la enfermedad debido a la administración de anestesia epidural en una de las dos clínicas a las que se atribuye el origen de este brote. Entre estos casos, se han reportado 15 como sospechosos, 10 como probables y nueve han sido confirmados como meningitis micótica.

Causas y transmisión

La meningitis fúngica puede ser causada por la invasión de hongos patógenos en las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Los hongos responsables de la meningitis fúngica más comunes son Cryptococcus neoformans y Candida. Estos organismos se encuentran ampliamente en el medio ambiente y generalmente no causan problemas en individuos sanos. Sin embargo, las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos que padecen VIH/SIDA, enfermedades autoinmunes o que han recibido tratamientos de quimioterapia, están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Así, las principales causas y factores de riesgo asociados con la meningitis fúngica incluyen:

Sistema inmunológico debilitado: Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellas con VIH/SIDA, pacientes que han recibido trasplantes de órganos, individuos sometidos a tratamientos de quimioterapia o con enfermedades autoinmunes, tienen un mayor riesgo de desarrollar meningitis fúngica. Infecciones sistémicas previas: Algunas infecciones fúngicas sistémicas, como la criptococosis, pueden propagarse desde otros órganos hacia el sistema nervioso central, causando meningitis fúngica. Exposición ambiental: Los hongos causantes de la meningitis fúngica se encuentran en el medio ambiente, como el suelo, los excrementos de aves y la vegetación en descomposición. La inhalación de esporas de hongos presentes en el aire en entornos propicios puede conducir a la infección, especialmente en lugares con altos niveles de humedad y polvo.

En cuanto a la transmisión, es importante tener en cuenta que la meningitis fúngica generalmente no se transmite de persona a persona. No es una enfermedad contagiosa en el sentido de que no se propaga de manera directa entre individuos. La mayoría de los casos de meningitis fúngica son resultado de la inhalación de esporas de hongos presentes en el entorno o de su propagación en entornos hospitalarios, como ha sucedido en estos casos.

Síntomas

Los pacientes afectados por la meningitis fúngica presentaron varios síntomas, entre los cuales se incluyeron:

Dolor de cabeza intenso: Las personas afectadas pueden experimentar dolores de cabeza persistentes y severos. Rigidez en el cuello: También conocida como rigidez de nuca, es una dificultad para flexionar el cuello hacia adelante debido a la inflamación de las meninges. Fiebre: La presencia de fiebre alta es común en casos de meningitis fúngica. Fotofobia: Sensibilidad excesiva a la luz, donde la luz brillante puede causar malestar ocular y dolores de cabeza intensificados. Náuseas y vómitos: Estos síntomas pueden estar presentes y son más comunes en las etapas iniciales de la enfermedad. Confusión o cambios en el estado mental: La meningitis fúngica puede causar alteraciones en la conciencia, confusión, irritabilidad y cambios en el comportamiento. Convulsiones: Algunos pacientes pueden experimentar convulsiones, que son episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro.

Cómo evitar un brote en entornos clínicos

Prevenir un brote de meningitis fúngica en entornos clínicos requiere la implementación de medidas adecuadas de control de infecciones. Aquí hay algunas pautas clave para evitar la propagación de la meningitis fúngica en un entorno clínico: