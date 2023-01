Oncothermia: Qué es y cómo funciona este tratamiento frente al cáncer a través del calor sin efectos secundarios

La hipertermia, también conocida como hipertermia electromodulada, mEHT, es un tipo de tratamiento contra el cáncer que tiene como objetivo eliminar las células cancerosas. Se basa en el método tradicional de hipertermia (exposición al calor externo para matar las células cancerosas que no pueden sobrevivir a altas temperaturas), pero en una forma más avanzada porque aumenta la temperatura dentro de la masa tumoral y no en el tejido sano circundante. Así, no se quema al paciente, una de las limitaciones presentes en su predecesora.

Como hemos mencionado, una de las características que distingue a este método de los métodos convencionales es que, a pesar de aumentar la destrucción celular, es selectivo para las células malignas sin afectar a las células sanas, a diferencia de tratamientos como la radio y la quimioterapia, y por lo tanto no potencia los efectos secundarios cuando se administra de forma conjunta con otros tratamientos.