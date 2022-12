Sarcoma de Ewing: Los tratamientos recientes con fármacos más eficaces y esperanzadores

La joven 'influencer' sevillana Elena Huelva tenía 16 años cuando le diagnosticaron Sarcoma de Ewing. A partir de entonces, decidió visibilizar a través de sus redes su experiencia y los efectos de este terrible tipo de tumor maligno óseo que se forma en el hueso o en el tejido blando alrededor de los mismos. Uno de los hechos más devastadores de este cáncer es que afecta en su mayoría a niños y adolescentes jóvenes. De hecho, aproximadamente la mitad de todos los diagnósticos de sarcoma de Ewing se dan en personas de entre 10 y 20 años. Su prevalencia muestra que este tipo de tumor representan el 1% de todos los cánceres infantiles diagnosticados en niños y adolescentes menores de 15 años y el 2% de todos los cánceres diagnosticados en adolescentes de 15 a 19 años. La tasa de supervivencia a 5 años es del 75% en niños menores de 15 años y 58% para los adolescentes entre 15 y 19 años.

Su origen no es concluyente aunque se ha observado la presencia del gen llamado EWSR1. El sarcoma de Ewing es causado por una translocación cromosómica en la que este gen presente en el cromosoma 22 se fusiona con el gen FLI1 en el cromosoma 11. La proteína de fusión resultante, llamada EWSR1-FLI1, es un impulsor clave de la tumorigénesis. También puede ocurrir entre los cromosomas 21 y 22, 7 y 22, y 17 y 22. La fusión de estos fragmentos de material genético provoca el crecimiento descontrolado de las células del sarcoma de Ewing.

Los médicos e investigadores la señalan como una enfermedad diseminada desde el principio, con micrometástasis no detectables que son las que condicionan la supervivencia final, entre otros factores como el sexo, la edad o el lugar dónde se originó. Pese a los los avances médico-quirúrgicos, su letalidad sigue siendo alta y la supervivencia se reduce a un 20% si se produce metástasis. En el caso de la influencer andaluza, en los cuatro años desde su diagnóstico y tras numerosos tratamientos, ha sufrido sufrido varias recaídas. La última se ha producido en las últimas semanas, algo que la propia joven ha confirmado con un vídeo en sus redes informando de que su enfermedad se ha expandido hasta ''la tráquea''.

Cabe destacar que aunque los avances han ido en aumento en los últimos años, y los tratamientos multimodales han aumentado la supervivencia en porcentajes notables, aún queda mucho camino por explorar para mejorar tanto la detección como los futuros tratamientos. Hasta ahora los cuatro tipos de tratamiento estándar son quimioterapia, radioterapia, cirugía y dosis altas de quimioterapia con rescate de células madre. También se estaba probando la inmunoterapia y la terapia dirigida para comprobar sus resultados en este tipo de cáncer agresivo. Pero, ¿existen nuevos tratamientos con fármacos?, ¿Cuáles son los descubrimientos recientes con mejores resultados? Os contamos los más esperanzadores hasta la fecha.

Tratamientos con fármacos más recientes para el Sarcoma de Ewing

Lurbinectidina

Se trata de un compuesto químico derivado de la tetrahidroisoquinolina que se encuentra en fase de investigación para estudiar su eficacia en ensayos con determinados tipos de cáncer como el que nos ocupa. Lurbinectedina actúa contra el cáncer a través de un proceso llamado alquilación. La alquilación daña el ADN de las células, impidiendo que se dividan y provocando su muerte. Las células cancerosas son más susceptibles a este daño porque las células cancerosas generalmente se dividen más rápido y con menos corrección de errores que las células sanas.

Así, inhibe la transcripción oncogénica en macrófagos asociados a tumores al reducir la producción de citocinas necesarias para el crecimiento tumoral. En un estudio reciente publicado este mismo año, PharmaMar anunciaba que Clinical Cancer Research, la revista de la American Association for Cancer Research, había publicado los resultados de la cohorte de 28 pacientes adultos con sarcoma de Ewing recurrente del ensayo clínico de fase II, abierto y de un solo brazo, con lurbinectedina como agente único.

Los resultados aportaban una Tasa de Respuesta Global del 14,3%, con una mediana de Duración de la Respuesta de 4,2 meses. Además, sla mediana de Supervivencia Libre de Progresión fue de 2,7 meses, lo que se traduce en un ratio de beneficio clínico del 39,3% y de control de la enfermedad del 57,1%.

Ifosfamida

La ifosfamida es un agente quimioterapéutico utilizado para tratar diferentes tipos de cáncer, incluyendo el testicular, el sarcoma y algunos tipos de linfoma. Un estudio reciente comprobó que la ifosfamida en dosis altas prolongó la supervivencia durante más tiempo que la combinación de topotecán + ciclofosfamida (TC) en pacientes con sarcoma de Ewing recurrente y refractario primario, según datos del estudio fase III, rEECur, presentados en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica 2022.

Por tro lado, los resultados del 3º Estudio Multicéntrico del Sarcoma de Ewing, que evaluó en pacientes seleccionados aleatoriamente la respuesta al tratamiento con tres fármacos (que incluían vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida) frente a la terapia con cinco fármacos (que a los citados añadía ifosfamida y etopósido). Tal y como fue publicado en la revista New England Journal of Medicine, los pacientes que recibieron el protocolo de 5 fármacos mejoraron su supervivencia comparados con los que recibieron la terapia de 3 fármacos (supervivencia del 72% vs. 61%).

El régimen clásico de este fármaco consiste en una combinación de vincristina, doxorrubicina y ciclofosfamida (o VDC) en días alternos, seguida de ifosfamida y etopósido (IE) durante 5 días. Normalmente estos dos grupos (VDC e IE) se alternan cada tres semanas.

Crispr

Un estudio publicado en la revista Cancers por un equipo del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) concluye que una estrategia basada en la tecnología Crispr/Cas9 de edición genética.

Se trata de una tecnología que utiliza la Cas9, una endonucleasa asociada a CRISPR (una enzima), conocida por actuar como ''tijeras moleculares'', que corta y edita, o corrige, en una célula, el ADN asociado a una enfermedad. Un ARN guía dirige las tijeras moleculares Cas9 al lugar exacto de la mutación. A partir de ahí, se pueden pegar los extremos cortados e inactivar el gen, o introducir moldes de ADN, lo que permite editar o reparar el ADN a voluntad. Esta técnica es más efectiva en enfermedades causadas por alteración de un solo gen. En el caso del Sarcoma de Ewing lo hicieron en el gen EWSR1-FLI1 mencionado que resulta clave en su propagación.

De este modo, investigadores del ISCIII han utilizado este sistema para inactivar el oncogén EWSR1-FLI1, obteniendo unos resultados muy positivos que demuestran que la inactivación de este gen en un modelo celular de sarcoma de Ewing bien establecido, permitió inhibir totalmente la proliferación de las células del sarcoma , provocando un fenómeno conocido como senescencia celular, que mantiene bloqueada la proliferación de las células y que, por tanto, impide la aparición y crecimiento del tumor.

Irinotecán y temozolomida

La combinación de irinotecán y temozolomida ha mostrado beneficio como segunda opción de tratamiento en adultos con múltiples tumores sólidos. En la actualidad, según indican desde analesdepediatría.org, se ha demostrado que es eficaz en pacientes pediátricos con sarcoma de Ewing, neuroblastoma o rabdomiosarcoma en recaída o resistente a los medicamentos.

En un estudio dirigido a veinte pacientes, se obtuvo una una respuesta objetiva general del 63 %. Todos ellos recibieron un total de 154 ciclos de terapia. De 19 pacientes evaluables, hubo 5 respuestas completas y 7 parciales. La mediana de TTP para 20 pacientes evaluables con SE recurrente/progresiva fue de 8,3 meses; para el subconjunto de 14 pacientes con SE recurrente, fue de 16,2 meses.

La mediana fue mejor para los pacientes que mantuvieron una primera remisión de 2 años que para aquellos que recayeron más de 24 meses desde el diagnóstico. También lo fue para pacientes con enfermedad primaria localizada versus metastásica.

La quimioterapia combinada con irinotecán más temozolomida mostró actividad antitumoral y un perfil de seguridad aceptable en pacientes con sarcoma de Ewing recidivante. Se necesitan más estudios prospectivos futuros para confirmar los resultados retrospectivos.