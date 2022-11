Cáncer de ovario en mujeres jóvenes: Causas y síntomas tempranos

El cáncer de ovario no es uno de los más comunes entre mujeres. La incidencia del cáncer de ovario es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes. Representa entre el 4 y el 5% de los tumores femeninos. Y aunque es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre los tumores ginecológicos (después de mama, endometrio y cérvix), sigue siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer ginecológico en España; La mayoría de los casos se diagnostican entre los 45 y los 75 años, aunque también está aumentando su prevalencia en mujeres más jóvenes, como hemos visto recientemente en el caso de Sara Carbonero. El problema de este tipo de cáncer en mujeres es que sus síntomas son vagos y de difícil detección.

Sin embargo, esto no debe pasar desapercibido. La falta de métodos efectivos de detección temprana y los síntomas tempranos claros lo convierten en un cáncer con alta mortalidad. Hay más de 30 tipos diferentes de tumores de ovario, clasificados por tipo de célula. Algunos son benignos (no cancerosos) y no se propagan más allá del ovario. Los tumores malignos (cancerosos) es común que se diseminen a otras partes del cuerpo.

Los estudios han demostrado que el pronóstico y la supervivencia dependen en gran medida de la cantidad de tumor residual en el momento de la primera cirugía. Los pacientes sin tumores residuales o nódulos de menos de 1 cm de diámetro tenían la mayor probabilidad de curación y supervivencia a largo plazo. A este respecto, también cabe destacar que los expertos señalan que existen algunos tipos más agresivos que tienen riesgo de recaída a los dos o tres años por lo que la investigación más allá de los tratamientos convencionales es una prioridad para los investigadores.

CAUSAS

Aunque las causas exactas de su desarrollo también se desconocen, existen varias teorías en torno a los desencadenantes que pueden estar involucrados. Entre ellas, los investigadores barajan los siguientes factores de riesgo:

Edad : Como la mayoría de enfermedades u otros tipos de cáncer, el riesgo aumenta con la edad. Como hemos mencionado, el cáncer de ovario es raro en mujeres menores de 40 años y la mayoría de los cánceres de ovario ocurren después de la menopausia.

: Como la mayoría de enfermedades u otros tipos de cáncer, el riesgo aumenta con la edad. Como hemos mencionado, el cáncer de ovario es raro en mujeres menores de 40 años y la mayoría de los cánceres de ovario ocurren después de la menopausia. Factores hereditarios: Alrededor del 20 por ciento del cáncer de ovario es hereditario y, en la mayoría de los casos, se debe a mutaciones en los genes BRCA 1 y BRCA 2. Es importante tener en cuenta que no todas las mujeres con mutaciones BRCA desarrollarán cáncer de ovario o de mama. De hecho, el 40 % de las mujeres con cáncer de ovario y mutaciones BRCA no tienen antecedentes familiares. Existen otros síndromes que aumentan el riesgo de cáncer de ovario, entre ellos:

-El síndrome de angiopatía neoplásica PTEN, causado por mutaciones en el gen PTEN;

-El cáncer colorrectal hereditario sin poliposis o síndrome de Lynch: las mujeres con cambios en genes como MLH1, MLH3, MSH2, MSH6, TGFBR2, PMS1 y PMS2 tienen un riesgo 10 % mayor de desarrollar cáncer de colon y endometrio

-Síndrome Peutz-Jeghers. Es muy infrecuente y se asocia además del cáncer de ovario con un riesgo incrementado de padecer tumores del aparato digestivo -Síndrome de Li-Fraumeni o con ataxia-telangiectasia también pueden tener un riesgo ligeramente mayor de desarrollar cáncer de ovario

Tratamientos hormonales: Los anticonceptivos orales (AO) previenen la enfermedad (se estima que reducen la incidencia hasta en un 50 % en mujeres que usan anticonceptivos orales durante 5 años o más), la terapia de reemplazo hormonal (TRH) utilizada durante la menopausia parece aumentar el riesgo.

Los anticonceptivos orales (AO) previenen la enfermedad (se estima que reducen la incidencia hasta en un 50 % en mujeres que usan anticonceptivos orales durante 5 años o más), la terapia de reemplazo hormonal (TRH) utilizada durante la menopausia parece aumentar el riesgo. Sobrepeso y obesidad: Aunque su relación no está clara, estudios relacionan un mayor índice de masa corporal con el aumento del riesgo en el cáncer de ovario. Quizá esto está relacionado con otra de las causas, la mala alimentación. Los hallazgos sobre la obesidad y el cáncer de ovario no eran claros, pero la evidencia de estudios previos sugiere que la obesidad predice un peor resultado en pacientes con cáncer de ovario.

Aunque su relación no está clara, estudios relacionan un mayor índice de masa corporal con el aumento del riesgo en el cáncer de ovario. Quizá esto está relacionado con otra de las causas, la mala alimentación. Los hallazgos sobre la obesidad y el cáncer de ovario no eran claros, pero la evidencia de estudios previos sugiere que la obesidad predice un peor resultado en pacientes con cáncer de ovario. Ausencia de embarazo: Esto parece estar relacionado con el número de ovulaciones que ocurren durante la vida de una mujer. Con cada ovulación, cuando el óvulo sale del ovario, se forma una pequeña cicatriz que necesita ser reparada y promueve el cambio celular. Las mujeres que tienen partos múltiples tienen menos cicatrices porque durante el embarazo no se producen ovulaciones.

Esto parece estar relacionado con el número de ovulaciones que ocurren durante la vida de una mujer. Con cada ovulación, cuando el óvulo sale del ovario, se forma una pequeña cicatriz que necesita ser reparada y promueve el cambio celular. Las mujeres que tienen partos múltiples tienen menos cicatrices porque durante el embarazo no se producen ovulaciones. Mala alimentación. La mala alimentación está relacionada con el desarrollo de múltiples tipos de cáncer. La mala alimentación causa exceso en grasas y esto hará que haya estrógeno adicional, este factor es el culpable de aumentar el riesgo de cáncer de mama, útero y también lo sería del cáncer de ovario

Síntomas tempranos

Pese a que los síntomas tempranos del cáncer de ovario pueden confundirse con otras afecciones más comunes o, incluso, no ser notorios, las revisiones periódicas y prestar atención a algunos síntomas puede resultar útil para una detección precoz que evita que el cáncer avance hacia estadios tardíos o avanzados.

Algunos de los síntomas más comunes son:

Distensión abdominal (abdomen hinchado)

Dolor abdominal o pélvico

Dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer

Síntomas urinarios, tales como urgencia (sensación constante de tener que orinar) o frecuencia (tener que orinar a menudo)

Alteración de los procesos gastrointestinales

Hay que destacar que cuando estos síntomas son causados por el cáncer de ovario, tienden a ser persistentes y prolongados en el tiempo. Esto suele representar cambios que ya representan cambios fuera de la normalidad en el día a día.