Aborto farmacológico vs instrumental: Los métodos que enfrentan a PSOE y Unidas Podemos

El aborto es un asunto que ha cobrado especial relevancia en los últimos meses. Es un tema se encuentra en el centro de la opinión pública tras los últimos acontecimientos tanto en nuestro país como en otros como EE.UU. Desde el pasado mes de mayo, las jóvenes a partir de los 16 años podrán abortar sin permiso de sus padres en nuestro país. Una normativa que vino encadenada a otra en la que se contemplaba otras medidas para la salud reproductiva y sexual de las mujeres en la que podrían pedir bajas laborales por reglas dolorosas severas. En el caso del aborto, el estigma y el silencio que lo rodea siguen apuntalando el desconocimiento sobre un derecho que en 2020, el año de la pandemia, ejercieron 88.269 mujeres. Sin embargo, sigue habiendo muchas dudas en torno a los métodos con los que se lleva a cabo este procedimiento.

Existen dos procedimientos principales a la hora de realizar un aborto: el instrumental o quirúrgico y el farmacológico. El método instrumental, explica este documento, consiste en la evacuación uterina mediante dilatación-aspiración. El método farmacológico, que solo se puede usar para embarazos de hasta las nueve semanas, consiste en la toma de un comprimido de mifepristona por vía oral.

En las 24 horas que siguen a esa toma, se puede iniciar el sangrado. Entre las 24-48 horas se administra o autoadministra misoprostol, vía bucal o vaginal, y entre las dos y seis horas, habitualmente, suele iniciarse la expulsión del material ovular y finalizarse el proceso en días posteriores.

Desde el ejecutivo, el PSOE quiere fomentar el método farmacológico, mucho menos costoso. Sin embargo desde la otra parte del gobierno de coalición, Unidas Podemos rechaza la idea de que este método se convierta en el principal. El aborto farmacológico que Sanidad quiere implementar en centros extra hospitalarios implica menos responsabilidad y menos material, ya que no hace falta tener un quirófano abierto.

Según un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), las mujeres optaron por el método instrumental en un 85,7% de los casos frente al 14,2%, que eligieron farmacológico

¿Qué diferencias hay?

En primer lugar, debemos mencionar que ambos son igual de seguros y eficaces, pero la principal diferencia radica en que el instrumental es una intervención que lleva a cabo un equipo profesional y para el segundo se utilizan solo medicamentos.

Las razones más esgrimidas para elegir el instrumental son la rapidez, la seguridad y evitar el dolor. Las mujeres que eligen el farmacológico en un alto porcentaje lo hacen por descarte del instrumental, pero también por considerarlo menos agresivo y traumático. Cuando se interrumpe el embarazo por causas médicas, por ejemplo, en un 10% de los casos, entran siempre en juego técnicas instrumentales, que son procesos más complejos y más largos.

El informe de ACAI, para el que han entrevistado a 1.536 mujeres que estaban como máximo en la novena semana de gestación, también señala que quienes eligieron el instrumental (y tuvieron que volver a abortar en otra ocasión) optaron por repetir la técnica (91%). El porcentaje es menor en el caso de quienes optaron por el farmacológico, ya que el 58,5% cambiaron al instrumental.

La última guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), Directrices sobre la atención para el aborto, señala que ''el aborto médico [o farmacológico] ha revolucionado el acceso a la atención para el aborto de calidad en todo el mundo''. ''Los medicamentos que se emplean para provocar el aborto pueden administrarse de forma segura y eficaz en un establecimiento de salud o autoadministrarse en otro lugar (por ejemplo, en el hogar) si se cuenta con una fuente de información precisa y con medicamentos de calidad garantizada'', apunta la guía de la OMS.

Motivos en contra del farmacológico

El caso es que muchas mujeres, por sus circunstancias personales, no pueden llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo por la vía farmacológica. ''Aunque hay mujeres que eligen el método farmacológico, no todas tienen unas condiciones de vivienda buenas para ello; hay mujeres que viven con otras personas a las que no quieren contarles que están abortando o las hay que tienen que cuidar de familiares. También otras que viven solas y que no quieren contar a nadie lo que ocurre'', detalla la vicepresidenta de ACAI.

Por otro lado, muchas mujeres valoran no ser conscientes del aborto y por eso prefieren el instrumental, porque piensan: ‘cuando me despierte, todo habrá terminado'. En el caso del aborto farmacológico, Unidas Podemos, advierten de que en el caso del aborto instrumental, muchos profesionales se niegan a practicarlo.

En este sentido, opinan que se está perdiendo una técnica que durante años se ha considerado segura, cómoda, fácil, rápida y sin tanto impacto emocional para las mujeres. Si dejamos de formar a gente que sepa hacerlo, al final no habrá profesionales que lo practiquen. Imponer a una mujer a tener un aborto con medicamentos yo considero que es violencia obstétrica

En cuanto a la propuesta de Sanidad, indican que no sirve que se promueva el aborto farmacológico si sigue existiendo objeción de conciencia institucional o si las mujeres migrantes en situación irregular no tienen acceso a la sanidad pública para poder acceder a estos fármacos.