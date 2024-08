¿Podemos contagiarnos de piojos en la piscina?

El contagio de los piojos ocurre principalmente a través del contacto directo de cabeza a cabeza. Los piojos no pueden saltar ni volar, pero se mueven rápidamente de un cabello a otro cuando las personas se acercan lo suficiente. Además, el uso compartido de objetos personales como peines, cepillos, gorras, sombreros, bufandas y almohadas también puede contribuir a la propagación.

Es importante señalar que la presencia de piojos no está relacionada con la falta de higiene personal. De hecho, los piojos prefieren el cabello limpio, ya que les resulta más fácil adherirse a los cabellos y poner sus liendres.

Es raro que estemos en verano hablando del contagio de piojos ya que es un hecho que suele asociarse a la etapa escolar y de guarderías y aún estamos en vacaciones. Sin embargo, los entornos educativos no son los únicos escenarios donde podemos contagiarnos ya que los piojos pueden transmitirse de diferentes formas.

Cómo se transmiten los piojos

La vía más frecuente de transmitir los piojos es el contacto directo de cabeza con cabeza y esto suele producirse cuando los niños se juntan para jugar, hacer deporte y actividades. Es menos frecuente pero también puede haber contagio en el caso de compartir objetos que se usan para la cabeza como pañuelos, gorros, horquillas, peines, cepillos o gomas del pelo, respectivamente.

Al igual que si compartimos ropa que ya tengan piojos como por ejemplo la almohada, cama o sofá. Esta vía es mucho menos frecuentes que las anteriores y depende del número de piojos que haya en la cabeza portante, es decir, que cuanto más piojos tengan, más posibilidades de contagio.

Cómo podemos saber si tenemos piojos

Detectar la presencia de piojos en el cabello puede ser complicado al principio, ya que estos insectos son muy pequeños y difíciles de ver. Sin embargo, hay varios síntomas como la intensa picazón que nos van a indicar que podemos tener piojos.

Las liendres son pequeños huevos blancos o amarillentos que se adhieren firmemente a la base del cabello, cerca del cuero cabelludo. A diferencia de la caspa, las liendres no se desprenden fácilmente. Las picaduras repetidas pueden causar irritación, enrojecimiento e incluso pequeñas heridas en el cuero cabelludo.

Zonas más comunes donde se contagian los piojos

Los piojos se propagan con mayor facilidad en lugares donde las personas están en contacto cercano o comparten objetos personales. Algunas de las zonas más comunes donde se puede producir un contagio son, principalmente, en escuelas y guarderías. Los niños suelen pasar más tiempo juntos y tienen un contacto más cercano en estos escenarios.

En caso de que un miembro dentro del seno familiar se contagio, probablemente, contagie al resto. Las actividades en grupo, como campamentos de verano, también son propensas a la propagación de piojos debido a la convivencia cercana.

¿Y las piscinas?

En el portal Cinfasalud aseguran que "los piojos no se transmiten a través del agua, por lo que no pueden contagiarse en un baño en una piscina o en el mar, pero tampoco mueren ni se desprenden durante la ducha o el baño".

Lo que sucede es que los piojos se adhieren tan fuertemente a los cabellos que no es tan fácil que se desprendan cuando nadamos o nos sumergemos en la piscina. Sin embargo, no debemos olvidar que son parásitos que sobreviven al medio acuático durante varias horas y eso quiere decir que el riesgo de contagio no es cero. Es poco probable, pero no imposible.

Medidas preventivas

Para prevenir el contagio de piojos hay que tomar ciertas precauciones y hábitos de higiene específicos como evitar el acercamiento de cabezas entre personas, especialmente en entornos escolares o de juego.

No compartir objetos personales como los peines, cepillos, gorros, almohadas y otros objetos que entren en contacto con el cabello ya que son pertenencias de uso individual, además de ayudar a reducir el riesgo de transmisión.

Revisiones periódicas del cabello, especialmente en los niños, ayuda a detectar la presencia de piojos o liendres a tiempo, permitiendo un tratamiento inmediato.

Mantener el cabello recogido, sobre todo, en lugares donde hay un riesgo alto de contagio, como escuelas o campamentos.