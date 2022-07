Los efectos secundarios del Colilen: el tratamiento natural contra el colon irritable

El síndrome del intestino irritable se caracteriza por dolor abdominal, gases, hinchazón abdominal e irregularidad intestinal con fases de diarrea que se alternan con periodos de estreñimiento. Su tratamiento es c complejo ya que, por ahora, no existen causas infecciosas que lo justifiquen. De hecho, las colonoscopias salen correctas, no hay marcadores en las analíticas ni visualizaciones que indiquen un diagnóstico preciso. Asimismo, se ha estudiado que las personas que padecen colon irritable suelen tener bajos niveles de serotonina, lo que puede provocar estreñimiento de la misma forma que en el cerebro causa depresión.

Además de estos factores, también se baraja que se produzca por la intolerancias alimentarias, los cambios hormonales y la genética. En este sentido, pueden ayudar las recomendaciones dietéticas, plantas medicinales y otros tratamientos naturales. Uno de los remedios más usados es unas pastillas naturales llamadas Colilen, destinada a paliar los efectos del síndrome del intestino irritable (IBS). Estas pastillas protegen la mucosa intestinal de la acción agresiva de los agentes externos irritantes.

¿Cuál es su composición?

Estas pastillas naturales están hechas a base de ActiMucin, complejo molecular vegetal patentado de resinas (de Incienso), polisacáridos (de Aloe vera) y polifenoles (de Manzanilla y Melisa), titulado en resinas (18%). Además, también cuentan con comino, celulosa microcristalina y aceite esencial de hinojo.

Colilen es un tratamiento a medio-largo plazo específico para esta patología, en función de la intensidad del trastorno, se recomienda prolongar el tratamiento de 2 a 6 semanas y repetirlo ante la reaparición de los primeros síntomas. Es compatible con cualquier tratamiento farmacológico y carece de efectos secundarios.

Es tan efectivo que los síntomas suelen remitir a los dos días de tratamiento y tan seguro que se puede utilizar a partir de los 8 años de edad. Eso sí, recuerda que, para su diagnóstico, es importante acudir a un especialista, para que se descarten otras patologías intestinales que comparten síntomas con el síndrome de intestino irritable.

EFECTOS SECUNDARIOS

Al tratarse de un producto natural, gracias a su composición, Colilen no presenta ningún tipo de efecto secundario en los pacientes que lo consumen habitualmente para paliar sus dolores. Pero si tiene algunas advertencias y contraindicaciones:

- No recomendado para menores de 8 años

- Contraindicado durante el embarazo y lactancia

- Contraindicado en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes.

- Se recomienda conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz.

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

- La fecha de caducidad se refiere al suplemento sin abrir y correctamente conservado