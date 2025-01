Elena Daprá (Psicóloga del COP) sobre las parejas DADT: "Mi experiencia clínica es que siempre sale uno dañado de estas situaciones"

En los últimos años, las relaciones de pareja han ido evolucionando hacia diferentes terminologías con las que hemos etiquetado en función de la manera en la que se haya llevado esa relación. Hace unos meses conocíamos el significado y manera de proceder de las parejas LAT. Ahora damos paso a otra terminología, las parejas DADT, cuyo nombre es un acrónimo que responde a las siglas en inglés, Don’t Ask, Don’t Tell ("No preguntes, no cuentes").

Este modelo de relación está basado en un acuerdo al que han llegado los miembros de la pareja, es como una relación abierta o no monógama en la que los integrantes deciden no compartir detalles específicos sobre las actividades románticas, sexuales o emocionales que tienen fuera de la relación principal.

Para conocer este concepto, sus características y otros muchos aspectos, hemos recurrido a la psicóloga sanitaria y vocal de sección en el COPM (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid), Elena Daprá para que nos hable de este concepto. Empecemos por el principio.

Cuáles son las características de una relación DADT

1. Privacidad: Cada miembro tiene la libertad de involucrarse con otras personas fuera de la relación sin la expectativa de dar explicaciones o compartir detalles con su pareja principal.

2. Comunicación limitada: Aunque puede haber un entendimiento mutuo de que existen relaciones externas, los involucrados optan por no hablar sobre ellas.

3. Confianza implícita: Se basa en la confianza de que ambas partes respetarán los límites establecidos, incluso si no se discuten explícitamente las actividades externas.

4. Evitación de conflictos: Este enfoque permite a las parejas evitar posibles sentimientos de celos o incomodidad que podrían surgir al hablar sobre sus relaciones con terceros.

"Es importante dejar claros los límites desde el principio"

Las parejas DADT tienen, por un lado, la ventaja de que estamos ante un tipo de relación hecha para nosotros si ninguno de los dos queremos entrar en los detalles de la vida del otro, repetando la privacidad de cada uno dentro de la relación, por lo que, en este sentido, facilita mucho la convivencia ya que se evitan las tensiones emocionales.

Por el contrario, tiene la desventaja de que, al haber una falta de comunicación pueden surgir más conflictos. Para ello, es fundamental y necesario establecer límites desde el principio con los que nos evitamos problemas por celos o de confianza.

El éxito de las parejas DADT está en dejar claros los límites desde el principio

"Este tipo de dinámica no es para todos y su éxito depende de un acuerdo mutuo claro y un nivel de confianza elevado entre los integrantes. Como en cualquier relación, la comunicación inicial para definir los términos y límites sigue siendo crucial, incluso si los detalles del día a día se mantienen privados", manifiesta la psicóloga.

Esto puede suponer un problema cuando uno de los dos no está de acuerdo en llevar una relación de pareja DADT. Por el contrario, suele funcionar bien cuando los dos sí que están de acuerdo y comparten expectivas aunque, "es común que surjan situaciones donde uno de los integrantes esté más cómodo con el acuerdo, que el otro".

"La comunicación y el consentimiento mutuo son esenciales"

Por ello, es importante dejar claros los límites desde el principio y llegar a un acuerdo hablado ya que, de lo contrario, podemos encontrarnos dentro de una relación DADT sin haberla pactado. Ninguno ha iniciado la conversación por miedo a perder a la otra persona o para evitar el conflicto. Simplemente, uno de los dos ha notado que el otro está cómodo con este tipo de relación y ha preferido no preguntar para evitar la discusión.

Importancia del consenso

Para que una relación DADT funcione de manera saludable, es fundamental que ambos estén de acuerdo en llevar este tipo de relación y para ello se hayan establecido unos límites claros sobre "lo que está permitido o no, incluso si no se comparten detalles". De igual manera, la psicóloga nos sugiere que tengamos un canal de comunicación abierto para revisar el acuerdo, si alguno de los integrantes comienza a sentirse incómodo.

"Si uno de los integrantes no está completamente de acuerdo, es probable que surjan problemas como celos, inseguridades, o un sentimiento de desconexión emocional", apunta Elena Daprá. Así que una manera de poner límites dentro de una relación DADT es no compartiendo detalles específicos sobre encuentros externos, siempre y cuando esto no tenga una repercusión en las emociones de la persona de la relación principal.

"Suele funcionar con aquellas parejas que valoran la privacidad y tienen una alta capacidad de autorregulación emocional"

Por lo tanto, "la comunicación y el consentimiento mutuo son esenciales, incluso en un arreglo que aparentemente busca minimizar las conversaciones sobre relaciones externas", asegura la psicóloga Elena Daprá.

En una relación DADT, el respeto mutuo es fundamental, y el límite entre la privacidad y la falta de consideración se encuentra donde cualquiera de los dos siente que se ha violado la confianza o los acuerdos. Por eso, aunque el modelo se basa en "no preguntar, no contar", la transparencia inicial sobre expectativas y límites sigue siendo crucial para mantener el equilibrio y la salud de la relación.

Consideraciones como psicólogo

"Mi experiencia clínica es que siempre sale uno dañado de estas situaciones", afirma la psicóloga. Esto quiere decir que no es un modelo universal de relación ya que suele funcionar con aquellas parejas que valoran "la privacidad y tienen una alta capacidad de autorregulación emocional".

En este sentido, la psicóloga nos recuerda que "es fundamental que ambas partes comprendan y acepten plenamente los términos, en lugar de sentir presión para adaptarse a un modelo que no les conviene". Por último, "las relaciones son dinámicas y las necesidades emocionales pueden cambiar con el tiempo, por lo que debemos revisar los acuerdos establecidos", concluye la psicóloga.

