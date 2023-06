La enfermedad que padece Carmen Sevilla desde hace décadas por la que está hospitalizada en estado grave

Carmen Sevilla, cuyo nombre real es María del Carmen García Galisteo, ha sido ingresada en un hospital de Madrid desde el pasado domingo debido a problemas de salud. A sus 92 años, la reconocida artista sufre de Alzheimer, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2009 pero cuya situación se hizo pública en 2012. Desde hace años, la querida artista no recibe visitas, a voluntad de su propio hijo Augusto Algueró y, desde hace unos años, su familia aseveraba que la intérprete padecía un deterioro cognitivo muy avanzado y que ya no era capaz de reconocer a nadie. Dada su avanzada edad y su cuadro clínico, el Alzheimer ha ocasionado complicaciones que han requerido de una atención constante en el geriátrico donde residió y, en las últimas semanas, las complicaciones en su estado de salud han requerido de un ingreso inmediato. Por el momento no han trascendido noticias desde que ingresara en el hospital Puerta de Hierro. ¿Cómo avanza esta enfermedad? ¿Qué novedades hay en su tratamiento? ¿Cuál es su origen? Te lo contamos.

Qué es el alzhéimer