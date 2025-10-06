Expertos en enfermería destacan la importancia de la investigación en el abordaje de heridas crónicas y complejas

Al acto acudieron la alcaldesa de Jerez, la delegada territorial de Salud, representantes del Colegio de Farmacéuticos, la directora de San Juan de Dios en Andalucía y el director general de la Orden en España.

Más de 150 profesionales y estudiantes sanitarios de todo el país se han reunido durante dos días en los Claustros de Santo Domingo, en Jerez de la Frontera (Cádiz), para abordar el cuidado de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia desde la investigación y la estandarización de experiencias prácticas en el Congreso nacional ‘Cuidar y Curar Heridas, Generando Conocimiento’, organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Uno de los principales retos en el cuidado de las heridas crónicas y complejas reside en la necesidad de establecer protocolos estandarizados que mejoren las prácticas, como indicó el director general de San Juan de Dios en España, Juan José Afonso, añadiendo que “debemos poner foco en la complejidad del manejo de heridas en pacientes con múltiples comorbilidades o en la importancia de las estrategias de prevención en poblaciones de alto riesgo”.

El congreso contó con un auditorio completo en los Claustros de Santo Domingo. / M.G.

Al mismo tiempo, Afonso ha destacado que las heridas tienen un impacto enorme que va más allá de lo físico. “Afectan la calidad de vida y al bienestar mental, lo que trae consigo consecuencias a nivel social para aquellas personas que las padecen y su entorno. Por esto es una de nuestras preocupaciones y ocupaciones en nuestra institución, porque si ponemos en el centro a la persona y su contexto, debemos estar altamente formados para minimizar este dolor, a todos los niveles”.

El congreso sobre heridas crónicas contó con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada territorial de Salud de Cádiz, Eva Pajares, entre otras autoridades sanitarias, y con ponentes de primer nivel como el profesor Javier Soldevilla Agreda, director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, o el profesor Francisco Pedro García Fernández, director de la Cátedra y Máster Avanzado en Heridas de la Universidad de Jaén.

En su ponencia, Soldevilla destacó la importancia de impulsar más investigación en lesiones cutáneas, “dado que hasta el momento son poco frecuentes”. Por su parte, García Fernández resaltó la importancia de conocer a fondo el mecanismo biológico de la piel para poder aplicar cuidados eficaces y eficientes, y sentenció frases tan reveladoras como “no apliques en una herida lo que no te pondrías en un ojo”.

Otra de las presentaciones magistrales corrió a cargo del profesor David Pérez Barreno, consejero de la European Wound Management Association, quien centró su intervención en las herramientas informáticas e inteligencia artificial disponibles hoy para facilitar el diagnóstico y seguimiento de heridas crónicas o complejas.

Una guía para el cuidado de las heridas hecha por profesionales de San Juan de Dios

El congreso sirvió también como marco para presentar la guía ‘Lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia’, un trabajo que recoge años de estudio, análisis y conclusiones para estandarizar los procedimientos de evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las heridas crónicas y complejas. El proyecto ha sido desarrollado por varios centros hospitalarios de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, con la colaboración de enfermeros de los hospitales San Juan Grande (Jerez), San Rafael (Granada), San Juan de Dios del Aljarafe (Sevilla), Córdoba, Málaga y Tenerife.

El director de enfermería del Hospital San Juan Grande y coautor de la guía, Fernando Guerra Arévalo, ha destacado que “la estandarización de procedimientos reduce la variabilidad en la práctica asistencial e incrementa la certeza de la actuación profesional y la seguridad clínica. La principal finalidad no es otra que garantizar a nuestros pacientes unos cuidados y una asistencia de calidad, con la evidencia científica como fundamento”.