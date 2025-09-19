HM Málaga, primer centro privado de Andalucía en realizar cirugías de columna con navegador 3D de última generación

El Hospital HM Málaga se ha convertido en el primer centro privado de Andalucía en incorporar un innovador sistema de imagen tridimensional intraoperatoria y navegación quirúrgica, que permite a los cirujanos realizar cirugías de columna con mayor seguridad y precisión. La tecnología, desarrollada por Brainlab y denominada Loop-X, ofrece imágenes 3D de alta resolución en tiempo real, lo que facilita la colocación de implantes con exactitud milimétrica y reduce las complicaciones postoperatorias.

Se trata del TAC intraoperatorio más avanzado disponible en la actualidad, que combina un escáner intraoperatorio con un sistema de navegación quirúrgica. Gracias a esta integración, los especialistas pueden localizar tumores en zonas de difícil acceso, garantizar la correcta colocación de prótesis y minimizar la radiación en estructuras no esenciales. Además, el diseño del sistema agiliza el posicionamiento del paciente y optimiza cada fase de la intervención.

“El uso de la cirugía navegada de columna aumenta la precisión y evita problemas durante y después de la intervención”, subraya el Dr. Virgilio de Lemos, jefe de la Unidad de Columna Vertebral de HM Hospitales en Málaga. En la misma línea, el Dr. Manuel Díaz Samada, jefe de Traumatología y Cirugía Ortopédica, destaca que “gracias a esta innovadora tecnología se reducen las complicaciones en la colocación de implantes, se mejora la visualización al contar con imágenes 3D y los procedimientos son mucho más rápidos y precisos”.

Equipo de Traumatología junto al nuevo navegador de cirugía de columna. / M.G.

La Dra. Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, subraya que esta incorporación “reafirma el compromiso del grupo con la excelencia en la atención sanitaria en Málaga, apostando por tecnologías de vanguardia que mejoran la seguridad, la precisión y los resultados quirúrgicos en beneficio de los pacientes”.

La instalación de este navegador quirúrgico ha sido posible gracias a la colaboración de Cardiva, compañía española especializada en la distribución de dispositivos médicos. “Queremos apoyar a los profesionales que apuestan por ser pioneros en la introducción de soluciones de imagen punteras para cirugía de raquis”, señala Agustín Canales, director de Traumatología de la compañía.

Este sistema ya se está utilizando en HM Málaga para una amplia variedad de cirugías de columna, que incluyen desde fusiones cervicales hasta sacras, corrección de deformidades complejas y cirugía traumatológica.

Con esta apuesta, HM Hospitales refuerza su estrategia de ofrecer la mejor calidad asistencial mediante la incorporación de tecnología de vanguardia y el impulso a la investigación y la docencia.