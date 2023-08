Agenesia vaginal o ausencia de útero: el caso de la joven con embarazo ectópico tras practicar sexo oral

Que una chica nazca sin vagina es raro, pero no insólito. De hecho, se calcula que una de cada 5 mil mujeres en el mundo nacen con agenesia vaginal (o síndrome de Rokitansky), un cuadro clínico malformativo con ausencia de vagina, útero e incluso sin cérvix (cuello uterino), aunque con ovarios funcionales. Lo que sí es extremadamente raro es que estas mujeres queden embarazadas, algo que, a priori, es casi imposible. Sin embargo, en 1988, se produjo uno de los casos más excepcionales y extraños en el campo de la medicina reproductiva. Una joven que había nacido sin vagina acudió al hospital después de haber sido atacada y apuñalada. Sorprendentemente, nueve meses después, los médicos se encontraron con una situación increíble: la joven estaba a punto de dar a luz. Pero, ¿Cómo? A través del sexo oral y tras una cadena de casualidades que solo la naturaleza humana es capaz de hacerlas posibles.

El insólito relato se publicó en la British Journal of Obstetrics and Gynecology y relata como la joven se recuperó de sus heridas tras el ataque, pero después de 278 días, tuvo que regresar al hospital debido a fuertes dolores que se asemejaban a contracciones de parto. La joven tenía amenorrea primaria, lo que significa que no había experimentado su primera menstruación. Durante el embarazo, la joven presentó síntomas abdominales que la llevaron a sospechar de la posibilidad de estar embarazada.

l a joven relató que justo antes de que fuera apuñalada en el abdomen, había practicado la felación con su nuevo novio. En ese instante apareció su ex novio, quién se encontró la escena sexual. Este último atacó a la chica con un cuchillo. Nunca había tenido un período y no había rastro de loquios después de la cesárea. La joven estaba preocupada por el aumento en su tamaño abdominal, pero no podía creer que estuviera embarazada, aunque se le había pasado por la cabeza que el aumentó en su barriga podía deberse a ello. Pero así se confirmó el día que tuvo que dar a luz. Te contamos cómo fue posible y cómo puede suceder esta remota circunstancia.

¿Cómo sucedió?

Después de la investigación médica, se descubrió que durante el ataque, los órganos reproductores de la joven fueron dañados, creando dos agujeros en su estómago que comunicaban con su cavidad abdominal. Durante el ataque, mientras practicaba sexo oral con su novio, el esperma pudo ingresar al tracto gastrointestinal lesionado y encontrar su camino hacia los órganos reproductores.

A pesar de la falta de vagina, los espermatozoides pudieron avanzar hacia las trompas de Falopio, lo que condujo a un embarazo ectópico (embarazo abdominal), un fenómeno poco común en la historia de la medicina. Además, para sorpresa de los escépticos médicos, la joven dio a luz con su primera ovulación, lo cual presentó desafíos adicionales. Así lo relata el popular farmaceuticofernandez en un vídeo de Tiktok: