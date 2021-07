Publicado el primer informe mundial sobre la Inteligencia Artificial aplicada al campo de la salud

Podríamos decir que la Inteligencia Artificial se aplica actualmente en todos los ámbitos de la salud orientados al avance y nuevas aplicaciones clínicas de diferentes enfermedades. Está presente en el descubrimiento de nuevos fármacos, así como en la interpretación de imágenes radiológicas, la optimización de los recursos sanitarios disponibles o la aceleración en la interpretación de los datos. Estas son solo algunas de sus múltiples funciones, pero la lista sería interminable. Ahora, un informe mundial publicado por la OMS nos orienta en sus nuevas aplicaciones y expectativas en este campo tras más de dos años de consultas celebradas por un grupo de expertos internacionales.

El informe, titulado Ethics and governance of artificial intelligence for health (ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), pretende mejorar la prestación de atención de salud y la medicina en todo el mundo, siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen un lugar central en su concepción, despliegue y utilización.

Además de los beneficios mencionados, la IA podría permitir que los pacientes tuvieran un mayor control de su propia atención de salud y comprendieran mejor la evolución de sus necesidades. Asimismo, podría facilitar el acceso a los servicios de salud en los países con escasos recursos y las comunidades rurales, donde los pacientes a menudo tienen dificultades para acceder a los agentes de salud o al personal médico.

DESAFIOS Y RIESGOS

Por otro lado, el informe señala que las oportunidades conllevan desafíos y riesgos, como la recopilación y utilización poco éticas de los datos sobre salud; los sesgos codificados en los algoritmos, y los riesgos que presenta la IA para la seguridad del paciente, la ciberseguridad y el medio ambiente.

Así, por ejemplo, si bien la inversión de los sectores público y privado en el desarrollo y despliegue de la IA es fundamental, el uso no regulado de la IA podría subordinar los derechos e intereses de los pacientes y las comunidades a los poderosos intereses comerciales de las empresas tecnológicas o a los intereses de los gobiernos en materia de vigilancia y control social. Todo lo contrario sucedería en países con poblaciones de entornos de ingreso bajo o medio, donde sus aplicaciones podrían no funcionar de manera eficiente por lo precario de sus sistemas.

Por lo tanto, los sistemas de IA deberían diseñarse cuidadosamente a fin de reflejar la diversidad de los entornos socioeconómicos y de atención de salud. Estos deberían acompañarse de formación en aptitudes digitales, de implicación comunitaria y de sensibilización, en particular para los millones de agentes de salud cuya alfabetización digital o readaptación profesional serán necesarias en caso de que se automaticen sus cometidos y funciones, y que deberán lidiar con máquinas que podrían poner en entredicho las facultades decisorias y la autonomía de los prestadores y los pacientes.

En última instancia y, guiándose por las leyes existentes y las obligaciones en materia de derechos humanos, así como por las nuevas leyes y políticas que incorporan principios éticos, los gobiernos, los proveedores y los diseñadores deben trabajar conjuntamente para abordar las preocupaciones éticas y de derechos humanos en cada etapa de la concepción, desarrollo y despliegue de una tecnología basada en la IA.

Seis principios para garantizar que la IA se utilice en aras del interés público en todos los países

A fin de limitar los riesgos y aumentar al máximo las oportunidades que conlleva la utilización de la IA en el ámbito de la salud, la OMS propone que la reglamentación y gobernanza de la IA se basen en los principios siguientes: