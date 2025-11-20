IVI subraya el avance de la inteligencia artificial y de las tecnologías ómicas en la reproducción asistida

IVI subrayó el avance de la inteligencia artificial (IA) y de las tecnologías ómicas en el ámbito de la reproducción asistida, al presentar 41 estudios sobre esta materia durante el XIII Congreso Asebir en Barcelona.

La doctora Marga Esbert, embrióloga y coordinadora de investigación de IVI Barcelona, explicó que desde los inicios de la reproducción asistida los progresos han sido extraordinarios, y que la IA y las ómicas habían permitido dar un salto cualitativo al aportar datos objetivos y estandarizados para la toma de decisiones.

Entre los resultados presentados destacó un algoritmo capaz de analizar más de 1.200 ovocitos de donantes para predecir qué óvulos alcanzarían la fase de blastocisto. Asimismo, herramientas digitales como Embryo Assist y el software SiD ofrecieron una evaluación más completa del potencial reproductivo de espermatozoides y embriones. Los investigadores también observaron que, tras la desvitrificación, los colapsos embrionarios se asociaron a peores tasas de implantación, mientras que las contracciones leves favorecieron la recuperación.

IVI también mostró los avances logrados en el cultivo embrionario prolongado hasta el día 11, posible gracias a la optimización de los sistemas de incubación. Este nuevo escenario permitió estudiar fases antes invisibles del desarrollo, y los análisis revelaron que los embriones euploides presentaban un patrón de expresión génica asociado a una mayor capacidad de crecimiento y adhesión.

Otra de las líneas de investigación se centró en las divisiones celulares. Gracias a sistemas 'time-lapse', se observó que algunos embriones pasaban de una a tres células en lugar de la secuencia habitual, un fenómeno vinculado a una menor viabilidad. Por primera vez, un análisis proteómico del esperma relacionó estas divisiones irregulares con diferencias en el perfil de proteínas espermáticas, abriendo nuevas líneas de estudio sobre el papel del gameto masculino en el desarrollo embrionario.

Por todo ello, Mireia Florensa, directora del laboratorio FIV de IVI Barcelona, y miembro del Comité Organizador de Asebir 2025, concluyó diciendo que el objetivo es “seguir impulsando una medicina reproductiva más precisa, eficaz y sobre todo más personalizada”.