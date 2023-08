La relación entre la aspirina y los infartos: ¿Aliada o enemiga?

consumo continuado después de un ataque cardíaco. Para este propósito, los investigadores emplearon información proveniente de registros médicos nacionales de Dinamarca. La muestra incluyó a pacientes de 40 años o más que habían experimentado su primer infarto entre los años 2004 y 2017, habían sido sometidos a la colocación de un stent coronario y habían seguido el tratamiento prescrito de aspirina durante el primer año posterior al infarto. Este estudio se enfocó en analizar la asociación entre el riesgo y la discontinuación a largo plazo del uso de aspirina en comparación con suPara este propósito, los investigadores emplearon información proveniente de registros médicos nacionales de Dinamarca. La muestra incluyó a pacientes deo más que habían experimentado su primer infarto entre los años 2004 y 2017, habían sido sometidos a la colocación de un stent coronario y habían seguido el tratamiento prescrito de aspirina durante el primer año posterior al infarto.

Uno de los hallazgos sorprendentes para los investigadores fue que muchos pacientes no cumplían adecuadamente con el consumo de la aspirina o interrumpían el tratamiento. La adherencia a la aspirina fue evaluada a los dos, cuatro, seis y ocho años posteriores al infarto. Aquellos pacientes que consumieron la aspirina en un 80% o menos del tiempo indicado se catalogaron como no adherentes, es decir, no seguían el protocolo prescrito para el uso de la aspirina.

El estudio contó con la participación de 40.114 pacientes que habían sufrido un primer infarto de miocardio. La adherencia a la aspirina presentó un descenso gradual en cada punto temporal: del 90% a los dos años del infarto, disminuyó al 84% a los cuatro años, al 82% a los seis años y al 81% a los ocho años. ¿Cuál fue el desenlace? En cada momento evaluado, los pacientes que siguieron el tratamiento con aspirina según lo indicado tuvieron una menor probabilidad de experimentar un evento adverso en comparación con aquellos que no mantuvieron la adherencia. Los pacientes no cumplidores mostraron un aumento del 29%, 40%, 31% y 20% en la probabilidad de sufrir un segundo infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o fallecimiento a los dos, cuatro, seis y ocho años del infarto, respectivamente. Pese a estos resultados, y dado que el estudio se basa en un registro, los investigadores señalan que ''no disponemos de información sobre las razones concretas por las que los pacientes no tomaron su aspirina. Además, nuestros resultados no pueden generalizarse a todos los pacientes que sufren un infarto de miocardio, ya que nuestro estudio se centró específicamente en los que recibieron tratamiento con un stent coronario y no tomaban otros medicamentoss. Teniendo esto en cuenta, los resultados respaldan las directrices actuales que recomiendan tomar aspirina a largo plazo tras un infarto de miocardio", concluye Kristensen.