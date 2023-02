La sombra de la pandemia de la gripe aviar en humanos se acrecienta

Los casos de gripe aviar están creciendo entre aves silvestres y de corral y últimamente la enfermedad ha pasado de estos animales a pequeños mamíferos, lo que ha hecho que en la Organización Mundial de la Salud haya un estado de calma tensa. Desde la OMS cuentan que el riesgo de que pase a los humanos es bajo, pero no por ello se debe bajar la guardia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, habló sobre este tema y comentó que "el reciente contagio a mamíferos debe vigilarse de cerca". Además, desde la OMS recomiendan "a los países reforzar la vigilancia en entornos donde interactúan humanos y animales de granja o salvaje".

La transmisión entre mamíferos, una preocupante hipótesis que no se descarta

En España, miles de muertes de gaviotas, visones o buitres se han producido por la gripe aviar y en los últimos días en la costa de Perú aparecieron cientos de lobos marinos muertos, también por culpa de esta misma enfermedad.

Los investigadores no descartan una hipótesis que, de concretarse, sería bastante preocupante. Y es que el virus ahora 'sepa' pasar de un mamífero a otro. Aunque la teoría principal de los expertos es que los lobos se hayan infectado de la gripe uno a uno, conviviendo con las aves o comiendo sus cadáveres. No obstante, Thijs Kuiken, veterinario y experto en enfermedades emergentes no cree tanto en que los animales se hayan contagiado de manera independiente.

"Dado el gran número de ejemplares encontrados muertos, parece más probable que haya habido transmisión directa entre lobos marinos", cuenta el experto a El País. Además, lanza una pregunta preocupante: "Es el segundo episodio de mortalidad masiva que sugiere que este virus puede adaptarse fácilmente a una transmisión eficiente de mamífero a mamífero. Si ocurre en visones y en lobos marinos, ¿por qué no va a ocurrir en humanos?"

El veterinario también denunció las imágenes en las que peruanos intentan rescatar a los lobos marinos potencialmente infectados: "Esos contactos estrechos aumentan las posibilidades de transmisión del virus de los lobos marinos a los humanos". La OMS, de hecho, aconsejó no tocar animales salvajes que estén muertos o enfermos y denunciarlo directamente a las autoridades locales.

Este virus rara vez afecta al ser humano, pero cuando lo hace puede producir efectos graves: "Como virus zoonótico, lo que observamos es que la mortalidad es muy elevada en las personas infectadas porque el virus no está bien adaptado y cuando llega a los pulmones causa estragos, y por eso es más grave, pero la transmisión suele ser baja", explicaron desde la Organización Mundial de la Salud.