Viruela del mono: cuáles son los síntomas de Mpox y cuál es la principal vía de contagio de esta nueva variante

Mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, es una enfermedad viral y una nueva variante que se transmite de animales a humanos y que se está extendiendo por África, por lo que el Centro para el Control de Enfermedades de África ha decretado la emergencia sanitaria continental.

La rápida y "alarmante" propagación de la enfermedad por todo el país, principalmente por la República Democrática del Congo, ha obligado a la OMS a declarar una nueva situación de emergencia sanitaria. Por el momento, no hay casos en España, ni en el resto de Europa.

Los síntomas de mpox son similares, aunque menos graves, que los de la viruela. Asimismo se dan episodios de fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, fatiga, y ganglios linfáticos inflamados.

Después de unos días, los pacientes desarrollan una erupción que generalmente comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo. Además va tomando diferentes formas desde máculas (manchas planas) hasta pústulas llenas de líquido, antes de formar costras que eventualmente se caen.

Cuál es la principal vía de contagio

El mpox se transmite principalmente a través del contacto cercano con personas o animales infectados o con materiales contaminados. La transmisión de persona a persona puede ocurrir a través de gotas respiratorias, fluidos corporales, y el contacto con la piel lesionada o las mucosas de una persona infectada. También puede transmitirse a través de objetos contaminados, como ropa de cama.

En el brote de 2022, la enfermedad se contagiaba por contacto muy íntimo, hasta tal punto que la mayor parte de los casos se transmitían en relaciones sexuales. De hecho, en la actualidad una de las principales vía de propagación es a través de las relaciones sexuales entre hombres.

Parece que esta nueva variante es más transmisible tan solo con el contacto cercano con alguien infectado: estar cara a cara, hablando o respirando cerca de una persona infectada, en contacto con la piel, boca a boca o boca a piel.

Por eso, hay que extremar las precauciones y establecer medidas preventivas como evitar el contacto con personas infectadas, llevar una buena higiene, insistiendo en el lavado frecuente de manos y vacunarse para estar protegidos y cortar la propagación de la enfermedad.

Situación actual

Mpox es una variante mucho más potente hasta diez veces más grave con mayor mortalidad y las autoridades aseguran que "debemos estar alerta sin alarmar". Todavía no ha llegado a Europa pero no descartan esa posibilidad. "No se puede descartar, pero sí que ahora tenemos un sistema de vigilancia muy estructurado, muy coordinado, con lo cual si se produce un caso, vamos a saber qué tenemos que hacer", declara Isabel Portillo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología.

España ha contabilizado 264 casos de la cepa anterior, todos ellos leves. Aun así, la OMS recomienda que las personas que viajen a países endémicos extremen las precauciones y piden igualdad en las vacunas, es decir, que no se queden solo en los países desarrollados y lleguen a África porque con ellas se podría eliminar la enfermedad. Según un estudio, las vacunas demostraron una efectividad del 79% en el brote de 2022.