Isabel Viña, médica, explica la relación entre el acné y los lácteos: "Pueden empeorarlo o inducirlo"

La alimentación se refleja en la salud y en el aspecto de la piel. Un ejemplo son los lácteos y su relación con el acné, un problema que acarrean muchas personas diariamente. La médica Isabel Viña explica en sus redes sociales por qué ocurre esto y si es en todos los lácteos: "En yogures y fermentados no suelen ocurren por su perfil antiinflamatorio que, en algunos casos actúa totalmente a la inversa".

El alto índice glucémico favorece la aparición de granitos por la inflamación que produce y la producción de sebo que tiene como principal función la protección de la piel y su hidratación. Esto se puede deber a factores como los cambios hormonales, la genética, el estrés, la dieta y algunos productos cosméticos. Entre las pacientes que suelen padecerlo se encuentran las adolescentes y las mujeres con ciclos menstruales irregulares.

Cuáles son los lácteos que más afectan al acné

"La leche desnatada y las proteínas derivadas -como las de suero o caseína- en personas con acné o con predisposición a tenerlo puede empeorarlo o inducir a que aparezca", detalla la médica. Desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación se recuerda que es aconsejable reducir el consumo habitual tanto de leche como de quesos curados, ya que pueden aumentar la producción de sebo.

La leche lleva hormonas y factores de crecimiento y al tomarla se disparan los picos de insulina que estimulan tanto el sebo como la inflamación. Otro de los alimentos con tendencia acneica es el chocolate porque lleva leche y azúcar. Sin embargo, el cacao puro contiene antioxidantes que resultan beneficiosos para la piel. Además, aumentan los niveles de colágeno, por lo que es una ayuda para reducir los signos de envejecimiento y disminuye la aparición de manchas.

Es más probable que la leche desnatada cause más acné que la entera porque la segunda al no reducir la grasa, no tiene tanta presencia de la proteína del suero que dispara la insulina. En los yogures y el queso, sobre todo, los fermentados por los probióticos antiinflamatorios que resultan beneficiosos para la piel, reduciendo el enrojecimiento y protegiendo la barrera cutánea para que esta se vea más sana y saludable.

Sustitutos de la leche para mejorar el acné

Actualmente se cuentan con muchos sustitutos de la leche con los que se puede mejorar el acné. Un ejemplo claro son las bebidas vegetales sin azúcar. Entre las más comunes se encuentran la de almendra, avena y soja. En cuanto a los yogures también existen opciones naturales y con una fermentación muy larga y los quesos valen tanto blandos como frescos.

