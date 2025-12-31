Estos son los medicamentos que más se toman en Nochevieja según el cardiólogo Aurelio Rojas

Con la cena de Nochevieja o a la mañana siguiente, sobre todo, si nos levantamos con resaca, es muy habitual tomar algunos medicamentos. De hecho, según el cardiólogo Aurelio Rojas, estos tres son los más comunes. En sus redes sociales avisa de que no deben mezclarse con alcohol porque puede ser perjudicial para la salud. Sí podemos evitar tomarlos mejor, sobre todo, llevando una alimentación buena y otros hábitos saludables ese mismo día.

Cómo preparar al cuerpo el mismo día de la cena de Nochevieja

Preparar el cuerpo el mismo día de Nochevieja a través de la alimentación es fundamental para llegar a la cena con energía, buena digestión y sin sensación de agotamiento. El objetivo no es “compensar” lo que se comerá por la noche, sino cuidar el organismo para que responda mejor a una jornada más larga y diferente.

El día debe comenzar con un desayuno completo y equilibrado. Incluir fruta fresca, cereales integrales y una fuente de proteína ligera, como yogur o huevos, ayuda a mantener estables los niveles de energía durante la mañana. Evitar productos muy azucarados previene subidas y bajadas bruscas de energía que pueden generar cansancio o hambre temprana.

En la comida principal del mediodía conviene optar por platos sencillos y fáciles de digerir. Verduras cocidas o al vapor, arroz, patatas o legumbres suaves combinadas con pescado, pollo o proteína vegetal son buenas opciones. Es recomendable reducir las grasas excesivas y las salsas pesadas para no sobrecargar el sistema digestivo antes de la noche.

A lo largo del día, la hidratación es clave. Beber agua de forma constante ayuda a regular la digestión y a llegar mejor preparado a la cena. Las infusiones suaves o caldos ligeros también pueden ser útiles, especialmente si hace frío. Es mejor limitar refrescos y bebidas estimulantes en exceso.

Si entre comidas aparece hambre, un tentempié ligero como fruta, yogur natural o un puñado pequeño de frutos secos puede ayudar a mantener el equilibrio. Llegar a la cena sin hambre extrema permite comer con más calma y conciencia.

Cuáles son los tres medicamentos más comunes en Nochevieja

Tal y como explica el cardiólogo Aurelio Rojas, todos los años se repiten tres medicamentos en la cena de Nochevieja y el primer día del año. Aunque pueden resultar inofensivos porque los tomamos a menudo, realmente, si los mezclamos con alcohol o le damos un uso inadecuado, puede ser malo para la salud.

Ibuprofeno: es un antiinflamatorio potente que mezclado con alcohol y la deshidratación de la comida copiosa del día previo, altera la barrera de protección de nuestro estómago, fuerza nuestros riñones, altera la coagulación de la sangre y puede subir la tensión. Así que el consejo es que si lo vas a tomar, sea la mínima dosis, 400 y no 600 miligramos, y beber mucha más agua de lo habitual ese día.

es un antiinflamatorio potente que mezclado con alcohol y la deshidratación de la comida copiosa del día previo, altera la barrera de protección de nuestro estómago, fuerza nuestros riñones, altera la coagulación de la sangre y puede subir la tensión. Así que el consejo es que si lo vas a tomar, sea la mínima dosis, 400 y no 600 miligramos, y beber mucha más agua de lo habitual ese día. Paracetamol: es tóxico para el hígado a dosis muy altas, pero nuestro hígado se vuelve mucho más sensible si bebemos. Y tomar paracetamol es especialmente peligroso sí, atento, se bebe mucho o pesas menos de 60 kilogramos. En estos casos, lo mejor no es tomar la dosis habitual de un gramo, sino la mitad, 500 miligramos.

es tóxico para el hígado a dosis muy altas, pero nuestro hígado se vuelve mucho más sensible si bebemos. Y tomar paracetamol es especialmente peligroso sí, atento, se bebe mucho o pesas menos de 60 kilogramos. En estos casos, lo mejor no es tomar la dosis habitual de un gramo, sino la mitad, 500 miligramos. Las benzodiazepinas, lorazepam, alprazolam, diazepam, las pastillas para dormir. Pues el alcohol con las benzodiazepinas se potencian. Como consecuencia se puede tener una sedación excesiva, desorientación, caídas frecuentes e incluso problemas como depresión respiratoria. Así que, y esto es obligatorio, no mezclar las benzodiazepinas con alcohol.

