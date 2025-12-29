Dónde celebrar la Nochevieja en Sevilla: uvas, cotillones y bares de copas más tranquilos

La Nochevieja es una de las celebraciones más esperadas del año en la cultura cristiana. Algunas de las tradiciones como las campanadas o las uvas, toman protagonismo durante la velada solo en países como España y algunos de Sudamérica. Todo ello acompañado de grandes cenas, brindis y felicitaciones en muchos de los casos.

Si bien es cierto que no todo el mundo puede celebrar la Nochevieja de esta manera, los planes en torno a esta celebración para darle la bienvenida al nuevo año se multiplican en la mayoría de pueblos y ciudades. Estos son tan variados como los gustos de quienes lo disfrutan. Desde reuniones íntimas en casa jugando a juegos de mesa hasta cenas en restaurantes, fiestas temáticas, escapadas rurales o celebraciones multitudinarias en hoteles, la oferta se adapta a todos los estilos. Estos son algunos de los planes que se podrán hacer en Sevilla para celebrar la llegada del 2026:

Campanadas en la Plaza Nueva

De la misma manera que se celebran las campanadas en la Puerta del Sol, en Sevilla decenas de sevillanos y sevillanas se congregan en Plaza Nueva, frente al reloj del ayuntamiento, para darle la bienvenida al año nuevo.

Sevilla, iluminada por Navidad

Bares de copas en el Paseo de Colón

Una de las zonas con más ambiente la noche de Nochevieja es el Paseo de Cristóbal Colón, a la altura de donde se encuentran algunos de sus pubs más famosos como Bribón, Dadá o Monkey Piper. Tomar algo tanto en su terraza, que suele estar acondicionada para el frío, como en su interior es una de las actividades favoritas por muchos sevillanos que quieren tomar algo de manera más relajada.

El Año Nuevo más alternativo en la Alameda de Hércules

La Alameda de Hércules es uno de los lugares más populares en Sevilla para salir a tomar algo tanto por el día como por la noche. Durante la jornada del 31 de diciembre muchos de sus bares estarán repletos de personas celebrando la llegada del nuevo año por la tarde, antes de la cena, y por la noche, tras las uvas.

Alameda de Hércules

Fiesta en Antique Theatro

Antique Theatro es una de las discotecas más famosas de la ciudad por los muchos años que lleva ofreciendo algunas de las mejores fiestas de la hispalense. Este fin de año el local ubicado junto a Isla Mágica rebosará música, ambiente y diversión durante toda la noche.

Occo Sevilla

Otra de las discotecas sevillanas en la que se podrá despedir el 2025 por todo lo alto es OCCO. En este caso la entrada tiene un coste de 45 euros e incluye dos consumiciones. En su página web, a través de la cual se pueden adquirir los pases, advierten que para poder acceder al local habrá que ir vestido de media etiqueta.

O' Clock Club

Ubicado junto a Plaza Nueva, este pub celebrará fin de año con una entrada que tiene un precio de 25 euros, en caso de comprarse de manera anticipada, y de 30 euros en puerta. Ambas opciones incluyen dos consumiciones. Se trata del plan perfecto para quienes vayan a celebrar las uvas frente al Ayuntamiento de Sevilla debido a su proximidad.