Miomas uterinos: "Pueden causar aumento del volumen abdominal o dificultad para quedar embarazada"

Actualmente, las patologias ginecológicas han ganado mucha importancia y, cada vez más a menudo se presentan diferentes estudios que demuestran el por qué de algunos comportamientos o, simplemente, desarrollan nuevos tratamientos para llevar a cabo cualquier tipo de padecimiento. Uno de ellos, son los miomas uterinos. Se trata de una enfermedad muy frecuente en mujeres en edad fértil, pero que no se ve con tanta claridad.

Se pueden producir retrasos en los diagnósticos y normalización de síntomas que no deberían asumirse como parte habitual del ciclo menstrual, por parte del paciente. Sin embargo, el Dr. Gustavo Salazar, ginecólogo especializado en endometriosis y cirugía ginecológica avanzada, explica por qué es importante identificar estos tumores benignos a tiempo y cuáles son las claves para su abordaje clínico.

El Dr. Salazar detalla que “los miomas uterinos, también llamados fibromas, son tumores benignos formados por tejido muscular del útero. Son muy frecuentes en mujeres en edad fértil y, aunque en muchos casos no producen síntomas, en otros pueden causar sangrados abundantes, dolor pélvico, aumento del volumen abdominal o dificultad para quedar embarazada”. Un conjunto de señales que, pese a su prevalencia, siguen confundiendo a muchas pacientes o se asumen como “molestias normales”, retrasando la consulta médica.

Cuáles son los tipos de miomas que existen

Existen más de un tipo de mioma y es muy importante conocerlos todos. Su comportamiento, impacto hormonal y síntomas varían según el área en la que se desarrollen, según explica el especialista.

Miomas submucosos . “Crecen hacia la cavidad uterina, justo debajo del endometrio (capa interna del útero). Son los que más suelen causar sangrados abundantes y problemas de fertilidad. Pueden llegar a deformar la cavidad uterina y dificultar la implantación del embrión”.

. “Crecen hacia la cavidad uterina, justo debajo del endometrio (capa interna del útero). Son los que más suelen causar sangrados abundantes y problemas de fertilidad. Pueden llegar a deformar la cavidad uterina y dificultar la implantación del embrión”. Miomas intramurales . “Se desarrollan dentro del espesor del músculo uterino. Son los más comunes y pueden producir dolor pélvico, sensación de peso o aumento del tamaño del útero. Su comportamiento depende del tamaño y de cuánto protruyen hacia la cavidad interna o la superficie externa del útero”.

. “Se desarrollan dentro del espesor del músculo uterino. Son los más comunes y pueden producir dolor pélvico, sensación de peso o aumento del tamaño del útero. Su comportamiento depende del tamaño y de cuánto protruyen hacia la cavidad interna o la superficie externa del útero”. Miomas subserosos. “Se forman en la capa más externa del útero y crecen hacia fuera de la cavidad abdominal. Generalmente no afectan el sangrado menstrual, pero pueden causar presión sobre otros órganos (vejiga, intestino) o dolor si alcanzan gran tamaño”.

Cuáles son las opciones de tratamiento que existen en la actualidad

La elección terapéutica requiere un diagnóstico preciso mediante ecografía y una valoración individualizada. El Dr. Salazar subraya que “existen diversos tratamientos, dependiendo del tamaño, la localización, la sintomatología y la vascularización del mismo. Para aplicar un tratamiento u otro, se tiene siempre en cuenta la edad de la mujer y sus deseos de fertilidad”.

Entre las principales opciones destacan

Miomectomía por laparoscopia . “Cirugía mediante un laparoscopio o tubo que se introduce a través de una pequeña incisión. La cirugía abierta o clásica mediante una apertura de la cavidad abdominal”.

. “Cirugía mediante un laparoscopio o tubo que se introduce a través de una pequeña incisión. La cirugía abierta o clásica mediante una apertura de la cavidad abdominal”. Histeroscopia . “Técnica mínimamente invasiva que nos permite visualizar el interior del útero".

. “Técnica mínimamente invasiva que nos permite visualizar el interior del útero". Histerectomía. “Es la extracción completa del útero o la matriz de la paciente”.

Estas alternativas permiten un tratamiento adaptado a cada mujer, con técnicas cada vez menos invasivas y orientadas a preservar la fertilidad cuando es posible. Los miomas pueden pasar desapercibidos durante años, pero cuando producen síntomas tienen un impacto directo en la calidad de vida y en la salud reproductiva. Reconocer las señales, acudir al especialista y realizar un seguimiento adecuado es clave para evitar complicaciones.