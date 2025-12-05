La salud de la mujer tiene un nuevo espacio en internet: así es el podcast de Adeslas

En los últimos años, internet se ha convertido en un lugar en el que las mujeres encuentran respuestas a sus problemas de salud tanto mental como física. El último lanzamiento ha sido este podcast de Adelas presentado por Esther Gómez, enfermera y profesora univesitaria, más conocida en redes sociales como @Mienfermerafavorita. El nombre es Sin Cita Previa - Salud en la Mujer y cada quince días se publicará un nuevo episodio con la colaboración de especialistas en salud como ginecólogos, nutricionistas y más.

Este cuenta con un tono didáctico y muy ameno en el que los invitados aclararán todas las dudas que puedan tener las mujeres a rasgos generales. Además, desmontarán mitos que han ido circulando de generación en generación. Está disponible de forma gratuita en las principales plataformas del mercado y en el Espacio de Salud de la web de Adeslas.

Desde 2021, Adeslas cuenta con un espacio dedicado a la salud y dirigido a las familias con niños pequeños, de la mano de los pediatras Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. ‘Sin Cita Previa – Salud en Familia’ ha iniciado ahora su quinta temporada, convertido en la propuesta de referencia de su categoría en Apple Podcast, con más de 650.000 escuchas.

Los pódcast desarrollan el modelo de acompañamiento de Adeslas, basado en servicios accesibles desde el lugar y momento más adecuado para el cliente. “Con ‘Sin Cita Previa’ impulsamos la prevención y promoción de la salud en la sociedad, con mensajes sencillos y entendibles en un formato que se adapta a las necesidades y horarios de cada persona”, afirmó Santiago Ruiz de Aguiar, director Asistencial de SegurCaixa Adeslas.

En este episodio, se presenta a María Hernández Alcalá, bioquimica experta en nutrición y se hablará sobre la relación entre la relación y el intestino. En primer lugar, a la pregunta sobre qué nos puedes hablar de ellos y qué conexión hay tan decisiva para que podamos hablar de este concepto. La respuesta es sencilla. Pues a ver, se conecta a través de tres sistemas. El sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema también hormonal.

El endocrino también está vinculado con el hormonal. Y sí que es importante tener en cuenta que al final el nervio vago es el que conecta el intestino con el cerebro. Es una de las formas más sencillas de conectar el sistema nervioso y las bacterias intestinales sí que secretan, por ejemplo, más del 80-90% de lo que es la serotonina. Eso afecta a nivel emocional y también otros neurotransmisores como el GABA, por ejemplo.

Luego también está la parte del sistema endocrino que se vincula también, sobre todo, con tema de estrés, por ejemplo. Como el estrés está afectando a nivel digestivo y a nivel de la microbiota. Y luego el sistema inmunitario que tiene un poder monumental en relación con la microbiota, porque las bacterias intestinales sí que afectan muchísimo también a cómo se encuentra el sistema inmune. Y también, por supuesto, cómo el sistema inmune se puede alterar, se puede ver afectado cuando hay una disbiosis intestinal y también una permeabilidad intestinal, porque al final el sistema inmune, cuando entran ciertas moléculas que no deberían entrar al organismo, pues se desorganiza a nivel digestivo y se crea una inflamación intestinal grande, que es lo que hoy en día pasa, que muchas personas no saben lo que les está pasando y realmente en muchos casos hay una permeabilidad intestinal detrás y una disbiosis.

Todo esto da a lugar al tema del SIBO y de las intolerancias. Sin duda, tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Así se puede explicar que mucha gente se pone nerviosa por un examen, por una situación y lo canaliza, por decirlo de alguna manera, con el sistema digestivo y por eso puede tener incluso desde estreñimiento hasta diarreas o cualquier tipo de alteración que no entendíamos porque estaba relacionado.

