El tahini es un alimento rico en calcio y una alternativa a la leche, según esta nutricionista

El calcio es un mineral indispensable para la salud de nuestros huesos. A partir de perimenopausia y menopausia aumenta el riesgo de osteoporosis, causada por la falta de calcio. Siempre que pensamos en alimentos que nos puedan dar esa fuente de ese mineral, los lácteos ocupan el primer lugar. Sin embargo, hay otros que pueden proporcionar un alto contenido, pero son más desconocidos para todos.

El tahini es uno de ellos, ya que las semillas de sésamo tienen muchísimo calcio, pero tiene un pequeño problema. Para poder ingerir el calcio que tienen en su interior, se tienen que triturar. Esto va para todas las semillas. Cuando consumimos semillas pequeñas, tal cual entran, hacen turismo intestinal y se van. Pero cuando las trituramos, hacemos accesibles todos estos nutrientes que tienen en el interior para nosotras. El tahini además tiene magnesio, tiene vitamina E, tiene incluso proteínas y además es súper versátil para utilizarlo de muchas maneras.

Para consumirlo, podemos recurrir a una tostadita con frutos rojos y canela. En algunos aliños también queda muy bien. Simplemente aceite de oliva virgen extra, limón y sal.

Su sabor es intenso, ligeramente amargo y muy característico, lo convierte en un ingrediente versátil que se utiliza tanto en preparaciones dulces como saladas. Aunque es especialmente conocido por ser un componente esencial del hummus o el baba ganoush, su uso va mucho más allá y puede encontrarse en salsas, aderezos, postres o incluso consumirse solo. Algunos ejemplos son una tostadita con frutos rojos y canela o en algunos aliños también queda muy bien. Simplemente aceite de oliva virgen extra, limón y sal.

Más allá de su valor gastronómico, el tahini destaca por su aporte nutricional y los beneficios que puede tener para la salud cuando se consume dentro de una dieta equilibrada.

En primer lugar, el tahini es una excelente fuente de grasas saludables. Contiene principalmente ácidos grasos insaturados, especialmente omega-6, que cumplen funciones importantes en el organismo como apoyar la salud celular y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema nervioso. Aunque es un alimento energético y relativamente calórico, las grasas que aporta son de buena calidad, lo que lo convierte en un complemento adecuado en la dieta siempre que se consuma con moderación.

Otro beneficio es su alto contenido en proteínas vegetales. Esto lo hace especialmente interesante para personas que llevan una alimentación vegetariana o vegana, ya que ayuda a complementar el aporte proteico general de la dieta. Además, contiene aminoácidos esenciales, entre ellos la metionina, que no siempre está presente en cantidad significativa en otras proteínas vegetales.

El tahini es también muy rico en minerales, entre los cuales destacan el calcio, hierro, magnesio y fósforo. El calcio presente en las semillas de sésamo puede contribuir a la salud ósea, mientras que el hierro puede ayudar a prevenir o mejorar estados de anemia, especialmente en personas que no consumen productos de origen animal. El magnesio, por su parte, participa en numerosos procesos fisiológicos, desde la función muscular hasta la regulación de la glucosa en sangre.

Además de los minerales, el tahini aporta vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1) y la niacina (B3), fundamentales para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Estas vitaminas también contribuyen al mantenimiento de una piel sana y a la producción de energía a partir de los alimentos.

Un componente valioso del tahini son sus antioxidantes, especialmente compuestos como los sesamoles y sesaminas. Estos antioxidantes ayudan a reducir el daño causado por los radicales libres, lo que puede tener efectos positivos sobre la salud cardiovascular y el envejecimiento celular. Algunos estudios sugieren que los antioxidantes del sésamo podrían ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud arterial.

Por último, el tahini contiene una cantidad significativa de fibra, que favorece una digestión saludable, ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye al control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre. Esto lo convierte en un alimento útil para promover la saciedad y mantener un sistema digestivo equilibrado.

Referencias bibliográficas: