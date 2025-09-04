Esto es todo lo que no nos habían contado sobre el jamón ibérico: el gran aliado de los deportistas

Un estudio reciente realizado por los profesores Luis Montiel y Francisco Tovar en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN-CSIC) ha concluído que el jamón ibérico es un superalimento para atletas. Este contribuye tanto a la recuperación muscular como a la regeneración después del entrenamiento, ayudando a aumentar la masa muscular magra. Con tan solo 40 gramos durante 12 semanas se podrán notar beneficios significativos en los deportistas.

Además, se trata de uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española y, sin duda, uno de los más apreciados en todo el mundo. Su fama no solo se debe a su sabor inigualable y a su textura delicada, sino también a la tradición cultural que lo rodea y a los beneficios que puede aportar a la salud cuando se consume con moderación.

El jamón ibérico, a diferencia de otros embutidos que se consideran pocos saludables, este aporta muchos beneficios debido a su composición única. Este procede del cerdo ibérico que son alimentados a menudo por bellotas y pastos naturales. Unos 100 gramos pueden aportar entre 200 y 300 calorías, tiene una gran cantidad de proteínas, ácido grasos insaturados, vitaminas B1, B12 y B6 y minerales como el hierro, el fósforo, el magnesio, el potasio y el zinc. Por ello, se trata de un alimento súper nutritivo y energético ideal para personas deportistas.

Beneficios del jamón ibérico

Uno de los beneficios de este alimento es que contiene ácido oleico que es el mismo tipo de grasa que contiene el aceite de oliva que lo hace muy buena opción para incluir en la dieta. Este contribuye a reducir los niveles de colesterol, mejora la circulación de la sangre y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin duda, es ideal para tomarlo de forma moderada, en concreto, 40 gramos diarios.

Además, tiene un elevado contenido de proteínas que aporta los aminoácidos necesarios para formar tejidos, reparar músculos y mantener un correcto funcionamiento metabólico. Por ello, se convierte en la mejor inversión dentro de la dieta de los deportistas, las personas que están en etapa de crecimiento y los adultos mayores que necesitan mantener la grasa muscular. También favorece su buena digestión, en comparación con otras carnes rojas más densas.

El jamón ibérico prácticamente no contiene carbohidratos, lo que lo hace compatible con dietas bajas en azúcares o en hidratos de carbono, como la dieta cetogénica o las que están enfocadas en el control de la glucosa en sangre. Además, por su concentración de grasas saludables y proteínas, ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo, lo que puede favorecer el control del apetito. También, genera beneficios mentales, ya que su sabor y aroma únicos generan placer sensorial, lo cual estimula la liberación de endorfinas.

Moderación y recomendaciones de consumo

Aunque los beneficios del jamón ibérico son numerosos, es importante recordar que sigue siendo un alimento salado, con un contenido considerable de sodio. El consumo excesivo puede no ser recomendable para personas con hipertensión o problemas renales. Los nutricionistas suelen recomendar consumirlo con moderación, integrándolo en una dieta equilibrada donde abunden frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. En este contexto, unas finas lonchas de jamón ibérico pueden ser una delicia perfectamente saludable.