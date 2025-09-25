Nueva vía de tratamiento para el Parkinson: "Mi temblor ha desaparecido casi por completo"

El párkinson es una enfermedad que sufren millones de personas en el mundo. Está relacionada con el nervio motor y afecta directamente a la capacidad de movimiento. Aunque no se cuenta con una cura definitiva, sí que existen tratamientos que ayudan a minimizar los síntomas e indican una progresión significativa. Un ejemplo de ello son las técnicas de estimulación cerebral profunda o DBS.

La gran diferencia con las técnicas que se llevan aplicando más de 30 años es que esta aplica estimulación eléctrica fija mientras que la nueva emplea sistemas de bucle cerrado que reaccionan en tiempo real a la actividad cerebral. Así se puede adaptar de manera más exacta la medicación y qué efectos produce esta.

En qué consiste el sistema de estimulación cerebral profunda adaptativa

Es una técnica terapéutica que usa dispositivos con electrodos cerebrales en forma de agujas. Estas estimulan mediantes impulsos eléctricos sobre las áreas del órgano encefálico. El objetivo principal es tener un estudio en tiempo real sobre el estado de la enfermedad y el efecto que producen los medicamentos, para que se minimice al máximo los síntomas. Estos dispositivos no están generalizados, aunque llevan más de una década en funcionamiento.

Sin embargo, en febrero de 2025, desde la Administración de Medicamentos y Alimentos norteamericana (FDA) se aprobó su uso clínico, en concreto, los sistemas BrainSense aDBS y el BrainSense Electrode Identifier. Las personas que habían participado en el estudio experimentaban una mejoría de los síntomas motores sin tener efectos secundarios.

Este cuenta todavía con limitaciones, como es la potencia para que pueda funcionar correctamente. Además, las personas con deterioro cognitivo o demencia no pueden someterse a este estudio porque la cirugía implica más riesgo para ellos. Igualmente, se trata de una solución prometedora y muchos países se podrían beneficiar a corto plazo.

