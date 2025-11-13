Un nuevo estudio demuestra que la relación entre el café y el corazón es buena

La mayoría de la población inicia su día con un café porque aporta energía y nos despierta por completo en poco tiempo. Esta es una bebida que siempre ha sido sometida a debate y que está en continuo estudio. Este siempre se debe consumir con moderación, sobre todo, los individuos que cuentan con problemas de estómago.

En la investigación más reciente se ha demostrado que reporta beneficios para el corazón. Esta se ha llevado a cabo en las Universidades de Adelaida, San Francisco y Toronto y se ha publicado en la revista JAMA. En ella se muestra que una taza de café al día produce un efecto positivo sobre el corazón. De hecho, los científicos se han centrado en la fibrilación auricular (FA). Esta es la arritmia cardiaca que se produce con más frecuencia y la prevalencia va en aumento.

Uno de los ingredientes fundamentales es la cafeína. Cuenta con beneficios, pero también contraindicaciones. Sin embargo, en este estudio juega un gran papel en la afección cardíaca. "Se han reportado un menor riesgo de fibrilación auricular entre quienes consumen café", apuntan los investigadores.

Aunque los médicos insisten en que se debe tomar con moderación, sobre todo, las personas con enfermedades cardíacas, este estudio demuestra todo lo contrario. "Los pacientes suelen mencionarlo como desencadenante frecuente de episodios de fibrilación auricular y los médicos siguen recomendando que la reducción del consumo de café puede minimizar los efectos", aclaran.

En este análisis participaron 200 pacientes con una media de edad de 69 años. Entre ellos, algunos contaban con un tratamiento contra las arritmias. Estos fueron asignados aleatoriamente para tomar café con cafeína o no. Cada grupo debía ingerir siete tazas por semana y este seguimiento se hizo durante seis meses.

Los resultados de la investigación fueron evidentes. Estos mostraron que la recurrencia de la fibrilación auricular fue menor en las personas que tomaban café. El número fue 47% frente al grupo que no consumió, 64%. Como aseguran los investigadores, "el café contiene numerosos compuestos biológicos, entre ellos, la cafeína. Este no es el descafeinado".

Además, este cuenta con propiedades antiinflamatorias. Así que como la inflamación sistémica es un factor de riesgo en la fibrilación auricular (FA), el café puede reducir el riesgo al disminuir la inflamación. La cafeína que se utilizó para el estudio era de origen natural y el rango del consumo de café que se había hecho entraba dentro de los límites.

Qué es la fibrilación auricular

La fibrilación auricular (FA) es una alteración del ritmo cardíaco en la que las aurículas —las cavidades superiores del corazón— laten de manera rápida, desorganizada e irregular. En condiciones normales, el corazón mantiene un ritmo regular gracias a impulsos eléctricos coordinados. Sin embargo, en la fibrilación auricular estos impulsos se vuelven caóticos, lo que provoca que las aurículas no se contraigan eficazmente y que el ritmo cardíaco sea irregular y, a menudo, acelerado.

Esta condición puede ser paroxística (aparece y desaparece de forma espontánea), persistente (requiere tratamiento para volver al ritmo normal) o permanente (cuando no se logra restablecer el ritmo sinusal). Los síntomas más comunes incluyen palpitaciones, fatiga, dificultad para respirar, mareos y, en algunos casos, dolor en el pecho. Sin embargo, algunas personas pueden no presentar síntomas.

La fibrilación auricular aumenta el riesgo de formación de coágulos en el corazón, los cuales pueden desplazarse al cerebro y causar un accidente cerebrovascular (ACV). Por ello, su tratamiento suele incluir medicamentos para controlar la frecuencia o el ritmo cardíaco y para prevenir la coagulación. También pueden emplearse procedimientos como la cardioversión o la ablación cardíaca, según la causa y la gravedad del caso.

