Cuántas cervezas son necesarias para dar positivo en un control de alcoholemia

Conducir y beber alcohol está directamente relacionado con aproximadamente un 33% de los accidentes que incluyen víctimas mortales en España lo que indica que el alcohol es la causa que tiene mayor incidencia en los accidentes de tráfico. Las alteraciones físicas y psicológicas que produce esta peligrosa combinación provocan el 37% de estos accidentes, rebasando la tasa permitida. Si bien es cierto que existen muchos factores contextuales a tener en cuenta, la DGT recuerda que las cifras son claras: en un control de alcoholemia no se puede superar los 0,5 gramos por litro en sangre, es decir, 0,25 mg/L en aire espirado. La cantidad se reduce cuando se trata de conductores con menos de 2 años de carné o los profesionales, que no pueden superar lo 0,3 g/L de alcohol en sangre (0,15 mg/L en aire).

A la hora de hacer la conversión en cantidad de bebida es importante tener en cuenta muchos factores como el sexo, el peso, si se ha ingerido comida, la rapidez con la que se ha bebido o incluso el cansancio que se acumule en ese momento.

El margen se estrecha en las bebidas de alta graduación, con dos copas es casi seguro dar positivo en ambos sexos y con tres es prácticamente seguro para todos. ¿Y con la cerveza? De acuerdo con la información de la Guardia Civil, para un hombre de complexión media basta con dos jarras de cerveza para superar el límite de alcohol permitido; mientras que una mujer de 50 kilos no habrá terminado la primera cuando ya estará incapacitada para conducir.

Límite por peso y sexo

Si eres hombre, en función de tu peso:

De 70 kg:

Una jarra: 0,3.

Dos jarras: 0,6.

Tres jarras: 0,8.

De 80 kg:

Una jarra: 0,2.

Dos jarras: 0,5.

Tres jarras: 0,7.

Si bebes cerveza y eres mujer, en función de tu peso:

De 50 kg:

Una jarra: 0,5.

Dos jarras: 1,0.

Tres jarras: 1,5.

De 60 kg:

Una jarra: 0,5.

Dos jarras: 0,8.

Tres jarras: 1,2.

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol 👌🏻.#ViajeSeguro en #Vacaciones2018🌅 pic.twitter.com/OEMyOcMmWO — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 14, 2018

