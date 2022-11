Todas las claves para realizar el Baby Led Weaning 'mixto' de manera correcta

Los cambios en lade los últimos años han posicionado a la dieta no solo como un medio de crecimiento y desarrollo, sino también como un factor preventivo de la. Optimizar la nutrición en los primeros 1000 días de vida es una estrategia de desarrollo esencial y una forma de intervenir en un proceso metabólico temprano que persista en el tiempo. Dentro de estas nuevas tendencias de alimentación infantil, hay una que está ganando fuerza y adeptos en los últimos años: elSe trata de una manera de introducir la alimentación complementaria en la que el bebé decide qué, cómo y cuánto come de laque le vamos ofreciendo. Esta nueva filosofía ya está reemplazando los métodos tradicionales de cocinar papillas y triturados , aunque debes saber que no son incompatibles.