Estos son los beneficios que aporta el cacao a tus músculos

El cacao siempre está asociado a la idea de que es un alimento que tiene muchas calorías y, por tanto, no te hace bien tomarlo, si quieres controlar tu peso. Lo cierto es que este producto, conocido como el alimento de los dioses, no solo puedes incluirlo en tu dieta, sino que también es un suplemento en la práctica deportiva debido a los múltiples beneficios que te aporta. Eso sí, si tomas el cacao en forma de chocolate, tiene que tener alto porcentaje de cacao porque es lo que lleva el beneficio real y no el resto de componentes que se añaden al chocolate.

El cacao puro tiene muchos beneficios para los músculos porque aporta proteínas, carbohidratos, vitaminas y electrolitos que es lo que hace que el cacao puro en polvo esté considerado por los deportistas como uno de los mejores ingredientes que se pueden incorporar en los batidos de proteínas que se toman después de los entrenamientos.

Cacao y aumento de la musculatura

El chocolate negro puede tener dos propiedades importantes en la construcción de músculo. Por un lado, disminuye la miostatina y por otro, aumenta la folistatina. De esta forma, favorece el desarrollo de la anatomía y la tonificación muscular.

Por otra parte, debes tener en cuenta que porque el cacao tenga componentes que benefician al desarrollo muscular, reduce la inflamación, baja la presión arterial y mejora el colesterol y el azúcar en sangre, no quiere decir que solo tengas que incluirlo en tu dieta ya que, por sí solo, no es un alimento. La base está en una alimentación variada y sana que cubra todas las necesidades saludables y, como complemento a todo esto, la ingesta de cacao, no el chocolate que es un alimento procesado. Hay que consumir cacao desgrasado porque además puedes combinarlo de diferentes maneras en la alimentación.

¿Cómo puede el cacao aumentar la musculatura? El chocolate negro es rico en epicatequina que, a su vez, es un flavonoide único con respecto a sus efectos sobre el músculo. Aumenta la producción de testosterona, por lo que el músculo crece. Favorece, además, al óxido nítrico que fomenta el flujo sanguíneo en los músculos, logrando que bombee sin problemas.

Cómo tomar cacao en el entrenamiento

Lo ideal es que unas dos horas antes de comenzar la actividad deportiva tomes uno o dos cuadrados de chocolate negro o puedes mezclar el cacao con un yogur.

Durante el entrenamiento, una onza de chocolate, que equivale a unos 30 gramos, te da el aporte necesario para continuar con la actividad y recuperar energía ya que el chocolate tiene cafeína que mejora tanto la fuerza como la resistencia.

Cuando acabes de entrenar, es recomendable que tomes carbohidratos como acompañamiento al cacao para reponer el glucógeno que se ha perdido durante el esfuerzo y, además, aumenta la recuperación de la musculatura después de un entrenamiento intenso. Si esta molécula que te da energía no se recupera como debiera, estarás más cansado y probablemente sufrirás más lesiones en el próximo entrenamiento.