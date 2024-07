Oatzempic, la nueva bebida viral en redes sociales que asegura que adelgazas "rápidamente", pero ¿es realmente saludable?

Su nombre recuerda al tratamiento para adelgazar Ozempic, pero Oatzempic no tiene una evidencia científica. Ha sido el nombre que se ha utilizado para bautizar una bebida a base de productos naturales donde el ingrediente principal es la avena (oat) junto con agua, el zumo de un limón y, según preferencias, también la canela. Se tritura hasta convertirlo en batido.

Quienes lo han probado, lo muestran en plataformas como Tik Tok, como una forma rápida de perder peso, asegurando que se puede eliminar casi 20 kilos en dos meses.

Es una práctica extrema que no gusta nada a los expertos ya que no deja de ser otra fórmula milagrosa para perder peso. El procedimiento es engañoso porque, aunque utiliza ingredientes saludables para el organismo, el peso hay que perderlo de manera progresiva. Así que la práctica en sí no es saludable, para que sea saludable se deben llevar unos hábitos alimenticios que cubra todas las necesidades nutricionales acompañado de una regularidad en la práctica deportiva mantenida en el tiempo.

Diferencia con Ozempic

Ozempic es un fármaco diseñado para tratar la diabetes tipo 2 que imita una hormona natural para regular el azúcar en sangre. La pérdida de peso es un efecto secundario de este medicamento, pero no el principio activo.

Por lo que respecta a Oatzempic, se trata de una bebida que, además (y ahí es donde está el peligro) puedes prepararte en casa. Es una práctica que conlleva unos riesgos porque se promueve como un sustituto de las comidas. Tampoco sabes hasta cuándo debes tomarla, ni la cantidad ya que ningún experto médico ni dietético te hace un seguimiento de esa pérdida de peso.

¿Estamos ante una práctica saludable?

El Oatzempic en sí mismo no es perjudicial. Contiene avena que es un alimento con mucha fibra, lo cual hace más lenta digestión permitiéndote sentirte saciado durante más tiempo. Los otros ingredientes, el agua, el zumo de limón y la canela también tienen propiedades saludables.

El problema está en transformar esa bebida en una "dieta milagrosa" muy parecida a la de la piña, la alcachofa o la sandía. Es decir que no tienen evidencia médica ni dietética, principalmente, porque no dan cobertura a un perfil completo de nutrientes y, por tanto, no debería ser sustituta de una comida principal.

Además, que la mezcla de avena, limón, agua y canela aporta alrededor de 150 calorías, lo que quiere decir que vas a tener un déficit calórico significativo y, por tanto, vas a perder peso, pero no vas a estar sano. La falta de nutrientes esenciales puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que el cuerpo sea más susceptible a infecciones y enfermedades.

Por otra parte, un déficit calórico prolongado en el tiempo también tiene repercusiones negativas en la salud mental, llevando a síntomas de depresión, ansiedad, irritabilidad y trastornos alimentarios. "Lo que, en principio, podría ser una bebida muy beneficiosa en el marco de una dieta saludable, se convierte en un 'argumento' más para promover los trastornos de la conducta alimentaria", señala la especialista en nutrición María Amaro.