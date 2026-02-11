El prompt estrella para crear menús semanales saludables adaptados a tu presupuesto

El tiempo y el dinero son algunos de los principales condicionantes a la hora de llevar una dieta sana y equilibrada.

La falta de tiempo supone uno de los principales obstáculos a la hora de llevar una dieta nutritiva y saludable. Muchas personas se ven obligadas a elaborar su batch cooking semanal, un método que permite planificar lo que comeremos a lo largo de la semana. No obstante, la inteligencia artificial son un potente aliado a la hora de planificar los menús semanales, en función del presupuesto o de un régimen concreto.

Antes de comenzar, conviene aclarar que ChatGPT no puede sustituir la labor profesional de un dietista o un endocrino, pues su función no es la de registrar tu progreso o ayudarte a conseguir un objetivo nutricional concreto. Pero estas herramientas, aun con sus limitaciones, sirven para proporcionar ideas en momentos determinados, sobre todo si el tiempo o el dinero te condicionan.

Existe una gran variedad de prompts que puedes aplicar para planificar tu menú semanal saludable de acuerdo con tus necesidades. A continuación, te ofrecemos una guía con algunos de los que puedes usar para hacer de la IA tu mejor pinche en la cocina.

¿Cómo elaborar un menú semanal con ChatGPT?

Si lo que necesitas es elaborar un menú semanal al uso, solicita a ChatGPT que elabore un plan de alimentación saludable con un prompt de este estilo:

Elabora un plan de alimentación de 7 días para [X personas] que desean comidas equilibradas y saludables. Incluye desayuno, comida, merienda y cena por cada día. Prioriza alimentos integrales, proteínas magras, carbohidratos ricos en fibra (avena, frijoles, papas, arroz integral, pasta integral), verduras y grasas saludables. Calcula unas [calorías] kcal por persona y día.

Con un presupuesto limitado

Para añadir la variable del presupuesto, puedes echar mano de esta plantilla para calcular precios y hacer la lista de la compra al mismo tiempo:

Planifica 5 días de comidas para una familia de [X] miembros con un presupuesto total de [X] euros al comprar en [establecimiento]. Las comidas deben ser fáciles de preparar. Después, haz una lista de la compra con los ingredientes y las cantidades aproximadas que necesitaría.

Cocina de aprovechamiento

También puedes plantearte el objetivo de evitar el desperidicio alimentario. En ese caso, puedes decirle a ChatGPT que le saque el máximo partido a los ingredientes de tu nevera y despensa, incluidas las sobras de elaboraciones anteriores, para idear un menú semanal:

Esto es lo que tengo en casa: [lista de alimentos de la despensa, la nevera y el congelador]. Sugiere X ideas de comidas que pueda preparar este fin de semana usando estos ingredientes, además de algunos ingredientes frescos si es preciso. Marca qué ideas son más ricas en proteínas y vitaminas.

Planes para perder peso o ricos en proteínas

Puedes consultar con ChatGPT qué puedes cocinar si estás siguiendo un plan de pérdida de peso o rico en proteínas:

Diseña un plan de alimentación de 7 días para una pérdida de grasa para [X persona: edad, sexo, nivel de actividad]. Céntrate en un consumo alto de proteínas y fibra (legumbres, verduras, avena, patatas, arroz integral) y grasas saludables, con bajos azúcares añadidos. Incluye las calorías y proteínas aproximadas por día.

El prompt definitivo para tu batch cooking

Para incluir las variables anteriores en un único prompt, puedes aplicar el siguiente ejemplo:

Actúa como un nutricionista experto y un chef especializado en cocina económica. Necesito un menú semanal saludable (7 días) para [Número] personas.

Requisitos:

Presupuesto : [X euros[. Utiliza ingredientes básicos, de temporada y económicos (legumbres, arroz, pasta integral, huevos, pollo, verduras, frutas).

: [X euros[. Utiliza ingredientes básicos, de temporada y económicos (legumbres, arroz, pasta integral, huevos, pollo, verduras, frutas). Estructura : Desayuno, comida, merienda y cena.

: Desayuno, comida, merienda y cena. Salud : Equilibrado, bajo en azúcares añadidos y grasas saturadas, alto en fibra y proteína.

: Equilibrado, bajo en azúcares añadidos y grasas saturadas, alto en fibra y proteína. Aprovechamiento: Prioriza técnicas de 'batch cooking' para ahorrar tiempo y evitar desperdicios.

Entregables:

Menú semanal en tabla

Lista de la compra

Recuerda que puedes incluir otras variables relativas a tu régimen dietético o alergias e intolerancias alimentarias mediante estas etiquetas: "sin gluten", "sin glucosa", "vegetariano", "vegano", etc.