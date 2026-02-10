Apúntate estos prompts para comparar hipotecas y encontrar la oferta que mejor se adapta a tus necesidades

La IA permite comparar y calcular el coste de las hipotecas sin necesidad de acudir a otros servicios web o a una entidad financiera.

El precio de la vivienda a la venta en España ha alcanzado en enero un nuevo máximo histórico, 2.650 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 18,4% en el último año, según el portal Idealista. En un contexto marcado por el aumento de la demanda y la estabilización de los tipos de interés, conseguir una buena financiación es clave a la hora de comprar una casa. En este sentido, la inteligencia artificial puede resultar mucho más útil de lo que imaginas.

Herramientas como ChatGPT ofrecen funciones útiles para la búsqueda de hipotecas o la mejora de las condiciones financieras. A continuación, te ofrecemos una guía con los mejores prompts para encontrar la hipoteca que mejor se ajusta a tu situación personal.

Conceptos que debes conocer y factores personales a tener en cuenta

ChatGPT, Gemini o Grok pueden ayudarte a comprender los conceptos clave en torno a los préstamos hipotecarios, que deberás incluir en la conversación:

TIN (Tipo de Interés Nominal): el interés del dinero prestado.

(Tipo de Interés Nominal): el interés del dinero prestado. TAE (Tasa Anual Equivalente: incluye el TIN, las comisiones y otros gastos adicionales que reflejan el coste real de la hipoteca.

(Tasa Anual Equivalente: incluye el TIN, las comisiones y otros gastos adicionales que reflejan el coste real de la hipoteca. Amortización : la forma en la que se devuelve el préstamo, a través de una cuota que incluye capital e intereses, que puede ser constante, creciente o decreciente.

: la forma en la que se devuelve el préstamo, a través de una cuota que incluye capital e intereses, que puede ser constante, creciente o decreciente. Plazo : las cuotas serán más bajas y los intereses más altos cuanto mayor sea el plazo

: las cuotas serán más bajas y los intereses más altos cuanto mayor sea el plazo Vinculación : los productos que exige contratar el banco para mejorar las condiciones de financiación como seguros, planes de pesiones o tarjetas de créditos. Pueden incluirse otros requisitos como la domiciliación de la nómina.

: los productos que exige contratar el banco para mejorar las condiciones de financiación como seguros, planes de pesiones o tarjetas de créditos. Pueden incluirse otros requisitos como la domiciliación de la nómina. Comisiones : gastos de apertura, amortización anticipada o subrogación

: gastos de apertura, amortización anticipada o subrogación Tipo fijo : la cuota es siempre la misma.

: la cuota es siempre la misma. Tipo variable : la cuota fluctúa según el euríbor u otros índices.

: la cuota fluctúa según el euríbor u otros índices. Tipo mixto: hipotecas con un tipo de interés fijo al inicio que después incorpora una parte variable.

En segundo lugar, debes ofrecer datos a la IA sobre tu situación personal. Estos son algunos de los aspectos que suelen influir en las condiciones de los préstamos hipotecarios que ofrecen las entidades bancarias:

Edad : cuanto más joven seas, más años puedes amortizar

: cuanto más joven seas, más años puedes amortizar Ingresos mensuales : se incrementan proporcionalmente a la capacidad de pago. Se recomienda que la cuota mensual no supere el 30% de tus ingresos netos

: se incrementan proporcionalmente a la capacidad de pago. Se recomienda que la cuota mensual no supere el 30% de tus ingresos netos Tipo de contrato : los asalariados acreditarán la modalidad de su contrato laboral, mientras que los autónomos tendrán que justificar unos ingresos estables

: los asalariados acreditarán la modalidad de su contrato laboral, mientras que los autónomos tendrán que justificar unos ingresos estables Ahorro : se suele exigir entre un 20% y 30% del valor del inmueble para cubrir la entrada y los gastos de tasación, notaría, impuestos o registro de la propiedad.

: se suele exigir entre un 20% y 30% del valor del inmueble para cubrir la entrada y los gastos de tasación, notaría, impuestos o registro de la propiedad. Deudas actuales : se deben tener en cuenta otros préstamos en vigor

: se deben tener en cuenta otros préstamos en vigor Tipo de vivienda: las condiciones de la hipoteca para una vivienda habitual suelen ser más favorables.

Prompts para buscar hipotecas con ChatGPT

A la hora de comparar hipotecas, lo primero será contarle a ChatGPT cuál es tu perfil personal y económico, a través de un prompt como este ejemplo:

Tengo 35 años, contrato indefinido, cobro 2.200 € netos al mes, tengo 32.000 € ahorrados y quiero comprar mi primera vivienda por 150.000 €. ¿Qué tipo de hipoteca me conviene más?

Lo siguiente, antes de firmar una hipoteca, es calcular la cuota mensual y el coste total del préstamo. Las herramientas de inteligencia artificial te permitirán realizar tantas variaciones como quieras, de forma gratuita y sin la necesidad de operar en hojas de cálculo o realizar visitas presenciales a los bancos o tu asesoría. Para obtener un cálculo fiable, debes indicarle a ChatGPT el valor del préstamo, el plazo de devolución y el tipo de interés que estás dispuesto a asumir:

Quiero una hipoteca de 165.000 € a 30 años con un TIN del 2,9%. ¿Cuál sería la cuota mensual y cuánto pagaré en total? Usa el sistema de amortización francés.

Una vez hecho esto, puedes realizar los ajustes pertinentes a tu simulación:

¿Qué pasa si el interés sube al 3,4% o si reduzco el plazo a 25 años?

Como paso final, escribe un prompt como este adaptado a tu situación personal para comparar las hipotecas que ofrecen en la actualidad las entidades financieras en España:

Puedes verificar cuáles son las mejores del mercado actual en España para comprar una vivienda por 150.000 €. Tengo 35 años, contrato indefinido, gano 2.200 € al mes y tengo 32.000 € ahorrados

De este forma ChatGPT te dará recomendaciones según tu edad, perfil laboral u ahorro disponible, sin tener que introducir tus datos de contacto en un comparador web.

Prompts para comparar hipotecas con ChatGPT

Más allá de si te conviene una hipoteca a tipo fijo, variable o mixto, la IA puede ayudarte a detectar costes extras como comisiones y vinculaciones. Puedes utilizar algunos de los siguientes prompts para calcularlos:

Estoy analizando una hipoteca con TIN del 2,5% y TAE del 2,7% a 25 años. ¿Puedes desglosarme qué gastos podrían explicar esa diferencia entre TIN y TAE? ¿Incluye comisiones, seguros u otros costes?

Quiero saber qué productos adicionales me obligan a contratar con esta hipoteca del banco [X]: nómina, tarjetas, seguros, fondos… ¿Puedes indicarme cuáles son obligatorios y cuánto costarían al año?

Si contrato un seguro de vida de 300 €/año y otro de hogar de 200 €/año, ¿cuánto me costarán en total en 25 años? ¿Cómo afecta eso al coste total real de la hipoteca?

Compárame esta hipoteca con vinculaciones (TIN 2,2%, TAE 2,7%) frente a otra sin vinculaciones (TIN 2,6%, TAE 2,65%). ¿Cuál me conviene más a largo plazo?

De esta forma podrás calcular el coste de la hipoteca en su conjunto, que incluya aparte de los intereses, las comisiones y vinculaciones.