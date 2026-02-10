Estas son las zonas más caras y más baratas para vivir en Sevilla al inicio de 2026

El mercado de la vivienda en Sevilla ha comenzado 2026 con una clara tendencia al alza, tanto en los barrios tradicionalmente más cotizados como en zonas periféricas que hasta ahora se mantenían en precios moderados. Según el último informe del portal Idealista correspondiente a enero de 2026, el precio medio del metro cuadrado en la capital alcanza ya los 2.703 euros, tras encarecerse un 12,8% en solo un año.

Detrás de esta cifra se esconden fuertes contrastes territoriales: desde enclaves que rozan los 4.500 euros/m² hasta barrios donde el precio aún no llega a los 800 euros, pero con subidas muy acusadas.

El centro, Triana o Los Remedios, en la cúspide de los precios

Las zonas más caras para comprar vivienda en Sevilla siguen concentrándose en los distritos históricos y mejor posicionados. El Centro lidera el ranking con un precio medio de 3.985 euros/m², tras subir un 7,9% interanual. Dentro de este distrito, Santa Cruz-Alfalfa se consolida como el enclave más exclusivo, con precios cercanos a los 4.500 euros/m², mientras que San Julián (3.704 euros, +11,8%) y Feria (3.621 euros, +10,4%) destacan por sus fuertes incrementos.

Junto al Centro, Triana mantiene su condición de barrio premium, con una media de 3.726 euros/m² y una subida del 14,5% en un año. También superan ampliamente la barrera de los 3.000 euros Los Remedios (3.671 euros, +10,1%), Prado de San Sebastián-Felipe II-Bueno Monreal (3.584 euros, +7,5%) y Nervión (3.364 euros, +6,9%). En este último distrito, la zona de San Bernardo-Buhaira-Huerta del Rey alcanza los 4.562 euros/m², con precios ya comparables a los del casco histórico.

Pino Montano o San Pablo, entre las mayores subidas

Más allá de las zonas tradicionalmente caras, el informe pone el foco en los barrios que más se han revalorizado en el último año, muchos de ellos de perfil medio o popular. Es el caso de Pino Montano, que registra una de las mayores subidas de toda la ciudad: +28,7%, hasta situarse en 1.898 euros/m². Un comportamiento similar muestra San Pablo, donde el precio se ha disparado un 25,4% en un año y alcanza los 2.086 euros/m².

También destaca San Jerónimo, con una subida del 14,9% y un precio medio de 1.540 euros/m², confirmando el interés creciente por áreas hasta ahora más asequibles. En el distrito Cerro-Amate, el barrio de Los Pajaritos protagoniza el mayor incremento porcentual de Sevilla: +45,8% en un año, aunque sigue siendo una de las zonas más baratas, con 1.158 euros/m². En contraste, El Cerro del Águila se sitúa ya en 2.034 euros/m², tras subir un 11,2%.

Encarecimiento también en la Macarena y Sevilla Este

La presión alcista se extiende a otros distritos clave. En la Macarena, el precio medio alcanza los 2.164 euros/m², con un aumento del 15,4%. Dentro del distrito, Villegas-Los Príncipes sube un 30% (1.815 euros/m²) y Doctor Fedriani un 20,2%, hasta los 2.114 euros.

En Sevilla Este, donde el precio medio se sitúa en 2.394 euros/m² (+13,5%), destacan las subidas de la Avenida de las Ciencias (+15,9%, 2.490 euros) y Alcalde Luis Uruñuela-Palacio de Congresos (+13,6%, 2.554 euros). Incluso en Triana, el mayor repunte se localiza en su parte más alejada del centro: Ronda de Triana-Patrocinio-Turruñuelo, con un +17,6% y 3.563 euros/m².

De Torreblanca al Centro: una ciudad a dos velocidades

En el extremo opuesto del mercado se mantiene Torreblanca, el barrio más barato de Sevilla, con 725 euros/m², aunque también al alza (+5,5%). Entre ambos extremos, zonas como Parque Alcosa (1.667 euros, +12,1%) o Bellavista-Jardines de Hércules (2.016 euros, +2%) reflejan una subida más contenida, pero constante.

En conjunto, los datos confirman que Sevilla vive un encarecimiento generalizado de la vivienda, con especial intensidad en barrios hasta ahora más accesibles, lo que redefine el mapa residencial de la ciudad y plantea nuevos retos en términos de acceso a la vivienda y equilibrio urbano.