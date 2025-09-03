El sector de la belleza se adapta a las últimas prohibiciones de la UE para recuperar la confianza de las clientas: "Supone un desafío"

La manicura y pedicura semipermanente y de gel ha vivido un nuevo cambio desde el lunes pasado. Se ha llevado a cabo una nueva prohibición por la Unión Europea que protege la salud pública con la supresión de dos sustancias presentes en los esmaltes y geles para uñas que se utilizan para hacerlas. Son tóxicas y muy peligrosas para la salud. Sin duda, esta normativa ha afectado a los salones de uñas que han tenido que reemplazar estos productos, teniendo que hacer un desembolso de mucho dinero. Igualmente, es necesario y se considera primordial para recuperar la confianza de las clientas.

Qué sustancias han sido prohibidas

En esta nueva normativa, las sustancias afectadas han sido dos y a ambos compuestos químicos se les consideran cancerígenos. Estos son el óxido de difenilfosfina (TPO) que es un fotoiniciador que se utiliza para endurecer los geles bajo la lámpara UV y el dimetil-p-toluidina (DMPT o DMTA) que es un activador que facilita la adhesión y la resistencia del esmalte. Ambos han sido calificados como "carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción" (CMR), en concreto dentro de la categoría 1B, lo que indica un alto riesgo para la salud humana.

Esta decisión se basó en estudios científicos recientes que demuestran que una exposición continuada—como la que sufren los profesionales de manicura—puede causar efectos adversos relacionados con cáncer, alteraciones genéticas, infertilidad y otros problemas reproductivos.

La prohibición fue aprobada en mayo de este año en el Reglamento (UE) 2025/877, una actualización del Reglamento de Cosméticos 1223/2009. Esta normativa endurece los criterios para productos considerados peligrosos, alineándolos con los estándares de salud pública más estrictos. Esta normativa implica la prohibición de la fabricación, la comercialización y el uso de esmaltes y geles semipermanentes que contengan TPO o DMPT dentro de la Unión Europea, siendo España una de las afectadas. Los que ya se tengan tanto en casa como en los centros de belleza deberán ser reemplazados por otros libres de TPO.

¿A quién afecta especialmente esta norma?

En primer lugar, esta nueva medida afecta a los profesionales de la manicura como Isabel Infante, CEO del salón de belleza Stormy Nails. "Hemos tenido que retirar y desechar los esmaltes que contenían TPO, realizando una inversión significativa para reemplazarlos por productos que cumplan con la nueva normativa". De hecho, también ha provocado una sensación de intranquilidad en las personas que frecuentan estos salones"La noticia ha generado incertidumbre y desconfianza entre las clientas, lo que ha obligado a los negocios a adaptarse rápidamente para mantener la seguridad y la confianza de su clientela".

Muchas personas se hacen la manicura en casa y también han sido los grandes protagonistas porque han tenido que deshacerse de todos los productos que contengan estas sustancias. Es muy importante revisar las etiquetas antes de ponerlos sobre las uñas. Estas son las sustancias que deben aparecer: HYDROXYETHYL ACRYLATE/IPDI/PPG-15 GLYCERYL ETHER COPOLYMER, PEG-3 Trimethylolpropane Triacrylate, Polyethyleneglycol200dimethacrylate, Ethylphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate, PENTAERYTHRITYL TETRAACRYLATE, SILICA, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, PPG-2 NEOPENTYL GLYCOL DIACRYLATE, P-Hydroxyanisole, CI 77891, CI 77492, CI 69800, CI 77491.