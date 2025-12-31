Siete alimentos clave para aliviar las crisis de migraña, según explica esta farmacéutica

Muchas personas sufren crisis de migraña, en concreto, más de cinco millones de personas en España. Suele ser más común en mujeres que en hombres y representa una de las principales causas de discapacidad mundial. Un alto porcentaje la padece de forma crónica, teniendo crisis 15 días de los 30 de media que tiene el mes.

Por qué se produce una crisis de migraña

Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza intenso y recurrente que afecta a millones de personas en todo el mundo. A diferencia de un dolor de cabeza común, la migraña suele venir acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, al sonido o a ciertos olores, e incluso alteraciones visuales. Comprender por qué se sufre de migrañas no es sencillo, ya que se trata de una condición compleja en la que influyen diversos factores biológicos, genéticos y ambientales.

Una de las principales razones por las que se producen las migrañas está relacionada con el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Durante una crisis migrañosa, se cree que ocurren cambios temporales en la actividad cerebral que afectan a los nervios y a los vasos sanguíneos del cerebro. Estos cambios pueden provocar la liberación de ciertas sustancias químicas que causan inflamación y dolor. Por eso, el dolor de la migraña suele ser pulsátil y concentrarse en un solo lado de la cabeza, aunque también puede sentirse en ambos.

La genética juega un papel importante en la aparición de las migrañas. Muchas personas que las padecen tienen familiares cercanos que también sufren este problema. Esto sugiere que existe una predisposición hereditaria que hace que algunas personas sean más sensibles a los desencadenantes de la migraña. Sin embargo, tener antecedentes familiares no garantiza que alguien vaya a sufrir migrañas, sino que aumenta la probabilidad.

Otro aspecto clave son los factores desencadenantes, que varían de una persona a otra. Entre los más comunes se encuentran el estrés, la falta o el exceso de sueño, los cambios hormonales, especialmente en mujeres, y ciertos alimentos o bebidas. El chocolate, el queso curado, la cafeína o los alimentos ultraprocesados pueden provocar migrañas en algunas personas. Además, factores ambientales como luces brillantes, ruidos fuertes, cambios bruscos de clima o incluso olores intensos también pueden desencadenar un episodio.

Las migrañas también están relacionadas con los hábitos de vida. Una rutina desordenada, saltarse comidas, no hidratarse adecuadamente o pasar muchas horas frente a pantallas puede aumentar la frecuencia de las crisis. El cuerpo y el cerebro necesitan equilibrio, y cuando este se rompe, pueden aparecer síntomas como la migraña.

Por último, es importante mencionar que las migrañas no son solo un dolor físico, sino que pueden afectar significativamente la calidad de vida de quien las padece. Pueden interferir con el estudio, el trabajo y las relaciones personales. Por esta razón, entender por qué se producen y reconocer los factores que las desencadenan es un primer paso para aprender a manejarlas mejor. Aunque no siempre se pueden evitar, conocer sus causas ayuda a reducir su impacto y a buscar estrategias adecuadas para convivir con ellas.

Cuáles son los siete alimentos que alivian una crisis de migraña

Como hemos mencionado antes, la alimentación es muy importante e igual que afectan algunos alimentos, estos siete son fundamentales para aliviar las crisis y sean menos intensas y más cortas según esta farmacéutica.

Pescado azul por su contenido en omega-3 ayuda a reducir la inflamación y a modular los niveles del CGRP, uno de los mediadores claves en el dolor migrañoso.

por su contenido en omega-3 ayuda a reducir la inflamación y a modular los niveles del CGRP, uno de los mediadores claves en el dolor migrañoso. Verduras de hoja verde porque aportan grandes cantidades de magnesio que en personas que tienen migrañas está reducido y además ayudará a disminuir la hiperexcitación neuronal que se da tanto en personas con migraña.

porque aportan grandes cantidades de magnesio que en personas que tienen migrañas está reducido y además ayudará a disminuir la hiperexcitación neuronal que se da tanto en personas con migraña. Cacao puro por su alto contenido en polifenoles, ayuda a disminuir la liberación del CGRP y, por lo tanto, ayuda a controlar la crisis de migraña.

por su alto contenido en polifenoles, ayuda a disminuir la liberación del CGRP y, por lo tanto, ayuda a controlar la crisis de migraña. Aceite de oliva virgen extra por su potente acción antioxidante y antiinflamatoria.

por su potente acción antioxidante y antiinflamatoria. Frutos rojos , que son unos potentes antioxidantes que miman la mitocondria cerebral, que es clave para controlar las crisis de migraña.

, que son unos potentes antioxidantes que miman la mitocondria cerebral, que es clave para controlar las crisis de migraña. Jengibre por su actividad antiinflamatoria y antinauseas.

por su actividad antiinflamatoria y antinauseas. Canela, que ayuda tanto a prevenir como a modular un ataque de migraña.

